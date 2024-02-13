إيلاف من بيروت: أطلقت الفائزة بلقب "عراق آيدول " عفراء سلطان أغنيتها المصوّرة الجديدة "حلو مثلك" من إنتاج بلاتينوم ريكوردز. وهي الإصدار الغنائي الثاني لها بعد أغنية "حبنا" التي أطلقتها قبل عام، وصوّرتها على طريقة الفيديو كليب.

كتب كلمات أغنية "حلو مثلك" قصي عيسى ولحنّها علي صابر.

تحدثت سلطان عن ظروف تحضير وتصوير أغنيتها الجديدة "حلو مثلك" مع المخرج اللبناني وليد ناصيف، قائلة :" تطلّب العمل على أغنية "حلو مثلك" تحضيرات مكثفّة مع الملحن علي صابر، لكي نخرج بعمل يرضي الجمهور. أما بالنسبة إلى تصوير الفيديو كليب، فأغتنم الفرصة لتوجيه تحية للمخرج وليد ناصيف الذي قام بإخراج الأغنية مستخدماً أحدث تقنيات الذكاء الإصطناعي "AI " حيث طرحنا فكرة غير مألوفة وجديدة. آمل أن تلقى الأغنية والفيديو كليب إعجاب الجمهور، لأنّها أتت ثمرة جهود فريق عمل كان حريصاً على كل التفاصيل ".

يُذكر أن عفراء سلطان كانت قد فازت في الموسم الثاني بلقب محبوبة العراق ببرنامج "عراق آيدول" عام 2022، لتبدأ مشوارها الفني مع شركة بلاتينوم ريكوردز.

