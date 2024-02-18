العلا: يعدّ موقع الحِجر أول موقع في المملكة يدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ووجهة مثالية للسياحة البيئية ومحبي الطبيعة.

وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إعادة تأهيل الحياة الطبيعية والفطرية في منطقة الحجر، متمثلة في فريق التراث والمناظر الطبيعية والتجربة، إلى تحقيق التوازن البيئي، والوصول إلى بيئة وموارد طبيعية مستدامة تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030م.

ويقدم برنامج تجارب الحياة البرية والطبيعة في الحجر، العديد من الجولات المخصصة لمحبي المغامرة والاستكشاف، حيث تتوفر فيه مسارات سياحية يتم عبر سيارات دفع رباعي مصممة خصيصًا لهذه التجربة، يتجول من خلالها الزوار في المنطقة لاستكشاف، وتأمّل جمال المناظر الطبيعية الخلابة، والتكوينات الصخرية العجيبة، والحياة البرية المتنوعة.

كما تحرص الهيئة الملكية لمحافظة العلا دائمًا على المحافظة على المكتسبات التاريخية والتراثية والثقافية المادية وغير المادية وتأهيلها بما يتوافق مع المواصفات العالمية، حيث يعد موقع الحجر الأثري من أقدم المواقع في المنطقة، ومرت عليه العديد من الحضارات التي لازالت آثارها حاضرة إلى وقتنا الحالي، وكانت مزدهرة بالسكان والحياة البرية.