إيلاف من بيروت: التقى النجم اللبناني رامي عياش مساء الثلاثاء في التاسع عشر من أذار (مارس) الحالي بجمهوره اللبناني بحفل غنائي في كازينو لبنان، وسط حضور جماهيري واسع من اللبنانيين الذين كانوا على موعدٍ مع حفل مختلف.

وأطل رامي عياش على الجمهور باللون الأبيض، كما وظهرت فرقته بالزي الأبيض الذي تم اعتماده في حفلات رامي الأخيرة اذ يُعتبر أول من أطلق هذا الترند في الوطن العربي واستمر به في جميع حفلاته، اضافة الى التناغم والإنسجام الكبير بين رامي وأعضاء فرقته حيث رحب بهم في لافتة مميزة منه.





وتميز الحفل بأجواءه الراقية من حيث التنظيم الذي كان على مستوى عالٍ، وتقسيم الفرقة على المسرح بطريقة جديدة ومختلفة اضافة الى الإضاءة التي أضافت بُعداً مختلفاً للحفل، كما ورافق رامي عياش فرقة من الطبول رافقته في أكثر من أغنية.

حفل رامي عياش في كازينو لبنان جاء دعماً لمشاريع خيرية حيث يعود ريعه لإحدى الجمعيات التي تُعنى بذوي الهمم، في خطوة إنسانية من رامي الذي دائماً ما كان حاضراً في مجال العمل الإجتماعي من خلال جمعية "عياش الطفولة".

من جهة ثانية، يلتقي رامي عياش بجمهوره العربي في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يُحيِّ حفلاً غنائياً ضخماً في كازينو باريس في الرابع والعشرين من أيار (مايو) القادم.