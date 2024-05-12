شهدت مناطق عدة من العالم ظاهرة "الأضواء الشمالية" أو "أورورا" ليلة الجمعة بعد واحدة من أقوى العواصف الكهرومغناطسيسة التي تعرض لها كوكب الأرض خلال السنوات الماضية.
ويزيد هذا الحدث عادة من احتمالية ظهور أضواء الشمال، وكانت آخر عاصفة مشابهة عام 2003.
هذه بعض الصور التي اخترناها لكم.
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كانت آخر عاصفة كهرومغناطيسية مشابهة عام 2003
بالصور.. ظاهرة "الأضواء الشمالية" أو "أورورا" حول العالم
شهدت مناطق عدة من العالم ظاهرة "الأضواء الشمالية" أو "أورورا" ليلة الجمعة بعد واحدة من أقوى العواصف الكهرومغناطسيسة التي تعرض لها كوكب الأرض خلال السنوات الماضية.
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