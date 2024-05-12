شهدت مناطق عدة من العالم ظاهرة "الأضواء الشمالية" أو "أورورا" ليلة الجمعة بعد واحدة من أقوى العواصف الكهرومغناطسيسة التي تعرض لها كوكب الأرض خلال السنوات الماضية.
ويزيد هذا الحدث عادة من احتمالية ظهور أضواء الشمال، وكانت آخر عاصفة مشابهة عام 2003.
هذه بعض الصور التي اخترناها لكم.

أضواء الشمال يمكن رؤيتها في قرية شمالي هولندا.
يمكن رؤية الشفق القطبي أو ظاهرة "أورورا" في سماء الليل فوق طاحونة مولينفيرجانج في آرلاندرفين بهولندا

أضواء الشمال في مدينة تارا في سيبيريا في روسيا.
أضاءت السماء فوق مدينة تارا بجنوب غرب سيبيريا في روسيا باللون الوردي، حيث التقطت هذه الصورة مع ظهور تمثال لفلاديمير لينين

يجري نصب العربة السعيدة تحت سماء الليل النابضة بالحياة في ميدلتون، شمال سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
جري نصب العربة السعيدة تحت سماء الليل النابضة بالحياة في ميدلتون، شمال سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

الظاهرة في كوينزفري في اسكتلندا.
وهدت الألوان الأرجوانية والخضراء فوق الجسر الرابع في شمال كوينزفيري، اسكتلندا

في خاركيف في أوكرانيا.
الشفق القطبي الشمالي يسلط الضوء على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا

في قرية دايلنز في سويسرا.
تتوهج السماء فوق صف من أشجار الحور في قرية دايلينز، سويسرا

التقط مراقب بي بي سي للطقس بروفيسورميلر درجات اللون الأخضر في السماء فوق مولد، فلينتشاير، في ويلز.
التقط مراقب بي بي سي للطقس بروفيسورميلر درجات اللون الأخضر في السماء فوق ولد، فلينتشاير، في ويلز