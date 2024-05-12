شهدت مناطق عدة من العالم ظاهرة "الأضواء الشمالية" أو "أورورا" ليلة الجمعة بعد واحدة من أقوى العواصف الكهرومغناطسيسة التي تعرض لها كوكب الأرض خلال السنوات الماضية.

ويزيد هذا الحدث عادة من احتمالية ظهور أضواء الشمال، وكانت آخر عاصفة مشابهة عام 2003.

هذه بعض الصور التي اخترناها لكم.



يمكن رؤية الشفق القطبي أو ظاهرة "أورورا" في سماء الليل فوق طاحونة مولينفيرجانج في آرلاندرفين بهولندا



أضاءت السماء فوق مدينة تارا بجنوب غرب سيبيريا في روسيا باللون الوردي، حيث التقطت هذه الصورة مع ظهور تمثال لفلاديمير لينين



جري نصب العربة السعيدة تحت سماء الليل النابضة بالحياة في ميدلتون، شمال سان فرانسيسكو، كاليفورنيا



وهدت الألوان الأرجوانية والخضراء فوق الجسر الرابع في شمال كوينزفيري، اسكتلندا



الشفق القطبي الشمالي يسلط الضوء على مدينة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا



تتوهج السماء فوق صف من أشجار الحور في قرية دايلينز، سويسرا