إيلاف من كان: البساط أحمر، وألوان فستانها الذي ظهرت به على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي تناغمت وتنوعت بين الأسود والأبيض والأخضر، فكانت المحصلة "علم فلسطين".

إنها النجمة السينمائية الأسترالية كايت بلانشيت التي أثارت جدلاً حول فستانها في مهرجان كان السينمائي.

وعلى الرغم من تشدد إدارةالمهرجان العالمي في منع أي رموز سياسية، أو جدل يتعلق بملف غزة واسرائيل، إلا أن كايت بلانشيت فعلتها بذكاء، وجعلت الرمز السياسي ودعم فلسطين يتجسد بصورة غير مباشرة في فستانها، ومعه استخدمت السجادة الحمراء لكي تكتمل ألوان العلم الفلسطيني.

رسالة تضامنية أو صدفة تصميمية؟

وعلى بساط "كان" الأحمر، وأمام عدسات الكاميرات وملايين المشاهدين والحضور والمتابعين، حضرت النجمة الهوليوودية كايت بلانشيت لحضور عرض آخر أفلامها في المهرجان، بلباس أسود وأبيض وأخضر، تماهى مع أحمر البساط، مما جعل البعض يسألون: "هل كا ن ذلك رسالة تضامنية مع الفلسطينيين من قبل بلانشيت، أم أنها محض "صدفة تصميمية"؟

خاطفة الأضواء

كالمعتاد، خطفت الفنانة والممثلة الأسترالية الشهيرة الأنظار في مهرجان كان السينمائي، قبيل حضورها العرض الأول لآخر أفلامها "ذا آبرينتس"، بإطلالة أثارت الكثير من الجدل وحملت طابعا سياسيا "غير معلن".

إضافة لاهتمام الصحافة والجمهور بحضور الفنانة العالمية، أثار فستانها دهشة الحاضرين والمتابعين، خاصة بعدما التفتت لتواجه الكاميرات، لتكشف بطانة الفستان الأسود والأبيض عن لون أخضر لم يتأخر المتابعون عن إقرانه بالعلم الفلسطيني.

ليس جديداً عليها

ووفقا لمتابعين المشاهير، فإن هذا الموقف ليس جديدا على بلانشيت، وإن كان جريئا لكونه حصل على السجادة الحمراء لأحد أضخم مهرجانات السينما في العالم.

ففي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ومع ارتفاع الضغوط على المشاهير والوجوه المعروفة للبقاء بعيدين عما يحصل في قطاع غزة، تحدثت كايت بلانشيت أمام البرلمان الأوروبي عن فظائع الحرب الإسرائيلية على القطاع، مطالبة في حينه بوقف لإطلاق النار، وفقاً لتقرير عبر موقع "مونت كارلو الدولية".

لست اسرائيلية ولا فلسطينية

وقالت الممثلة الأسترالية أمام البرلمان "أنا لست من إسرائيل أو فلسطين، أنا لست سياسية، أنا لست حتى ناقدة، لكنني شاهدة، وبعد أن شهدت التكلفة الإنسانية للحرب والعنف والاضطهاد أثناء زيارتي للاجئين من جميع أنحاء العالم، لا أستطيع أن أتجاهل ذلك".

كما كانت بلانشيت أيضا واحدة من ممثلي هوليوود الأساسيين، إلى جانب سوزان سارندون وجون ستيوارت، الذين وقعوا على الرسالة المفتوحة بعنوان "فنانين لوقف إطلاق النار"، التي وجهت إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن تدعوه إلى إنهاء الحرب.

نعم ألواني فلسطينية

وبالعودة للفستان، حسمت بلانشيت الجدل حوله وحول رمزيته، وقالت في منشور على حسابها على إنستغرام "اللباس من تصميم إليزابيث ستيوارت وبالألوان الفلسطينية".