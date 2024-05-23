إيلاف من القاهرة: أيدت محكمة النقض حكم الجنايات الصادر بحبس الفنانة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بحيازة الحشيش بقصد التعاطي، بعد رفض الطعن المقدم منها.

كانت محكمة أول درجة قضت بحبس منة شلبي سنة واحدة وتغريمها 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت منة شلبي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي أجريت معها، حيث أسندت إليها الاتهام بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وذكرت النيابة العامة، أن قائمة أدلة الثبوت تتضمن شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات كاميرات المراقبة بمحل ضبطها بمطار القاهرة الدولي، إلى جانب أسفر عنه فحص المعمل الكيمياوي للمضبوطات التي تم العثور عليها.

خلفيات القضية

تعود وقائع القضية إلى نهاية عام 2022، حينما أكدت التحقيقات أقوال مأمور جمارك ميناء القاهرة الجوي، ومسؤول تفتيش حقائب الممثلة المصرية، في قضية تعاطي المخدرات وإدخالها من الخارج، حيث قال إنه أثناء مباشرته لعمله تم تكليفه من مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكبة منه شلبي، وعليه قام بتفتيش الحقائب تفتيشا دقيقا.

وتبين من أقواله بالتحقيقات، أنه تم العثور على عدد من الأكياس بداخلها قطع صغيرة خضراء اللون، يشتبه أن تكون من مادة الماريجوانا المخدرة والعثور على عدد من السجائر الإلكترونية بداخلها زيت، يشتبه أن يكون من ماده مخدرة بين طيات الملابس الخاصة بالراكبة في الحقائب الخاصة بها.

وأضاف أنه عقب العثور على المواد المخدرة، أخطر مدير الإدارة ليتم تشكيل لجنة وتحرير استمارة جرد، بما تم ضبطه وإخطار مدير الإدارة للتصرف فيه أمرها.

وقال إن الواقعة كانت في صالة 3 بمطار القاهرة، وأثناء قيامه بمباشرة مهامه كمأمور جمرك، حيث إنه يعمل من تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة مساءً، تم تكليفه في ذلك الوقت بتفتيش الحقائب الخاصة بالراكبة منة شلبي، ليتم العثور على المواد المخدرة.