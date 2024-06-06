القاهرة: تستعد جنى دياب، إبنة عمرو دياب، لطرح أولى أغنياتها الرسمية بعنوان "Escape Plan" على طريقة الفيديو كليب، عبر اليوتيوب.

جنى كانت قد أعربت عن حماسها الكبير لإطلاق الأغنية كاملة من خلال مقطع قصير شاركته منذ يومين عبر السوشيال ميديا.

وشاركت المقطع التشويقي من أغنيتها الأولى عبر حسابها الخاص على انستغرام وعلقت بما معناه: "أول أغنية منفردة لي هي "خطة هروب" مُتاحة في كل مكان في السابع من يونيو !!!!!! إذا أردت أن تكون أول من يستمع إليها... احفظ أغنيتي مسبقًا عبر الرابط الموجود في سيرتي الذاتية ❤️".

تابعت : "أنا متحمسة جدًا يا رفاق لسماع الأغنية كاملة!!! ووهووو".

حفلات عمرو دياب

من ناحية أخرى، يُحيي عمرو دياب حفلاً غنائياً في بيروت في 15 حزيران (يونيو) المقبل، حيث أعلنت الجهة المنظمة للحفل عن نفاذ جميع التذاكر بعد طرحها بساعة واحدة فقط، وهي المرة الثانية التي تنفذ فيها تذاكر عمرو في لبنان بعد إحيائه حفلاً كبيراً العام الماضي، بعد غياب طويل عن جمهوره في لبنان.

وشارك عمرو بوستر الحفل عبر حسابه الخاص على انستقرام، وعلق بما معناه: "بيروت لقد عدنا، بعد حفلة ناجحة في 2023، عمرو دياب مرة أخرى يقدم حفلاً في ساحة الواجهة البحرية بالشراكة مع ميكس برودكشنز إلى جانب رودج ميكس.. تُطلق التذاكر يوم الثلاثاء".

وكان عمرو قد أحيى حفلاً في البحرين بعد غياب 16 عاماً عن جمهوره هناك، على مسرح الدانة بالعاصمة البحرينية المنامة، بحضور جماهيري كامل العدد.