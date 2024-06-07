القاهرة: تصدّر اسم الفنانة المصرية فيفي عبده، ترند مواقع التواصل، بعدما خضعت لجلسة تصوير وصفها الجمهور بالغريبة... لم تستعرض خلالها أناقتها وأنوثتها على غرار باقي جلسات التصوير التي خضعت لها، لكنها اتسمت بشيء من الابتكار والخروج عن المألوف.

الجلسة التي أثارت سخرية الجمهور، ظهرت فيها مرتدية ملابس سوداء وتحمل فوق رأسها مجسّم "الشيشة"، وصورة أخرى بملابس وردية اللون، واعتمدت قصّة شعر غريبة مرتفعة مسافة عالية فوق رأسها، وممسكة بالسيجار.

لاقت الصور انتشاراً على مواقع التواصل، حيث عبّر الجمهور عن دهشتهم منها، وعن سرّ قبولها بهذه الصورة غير اللائقة لمرحلتها العُمرية، فجاءت أبرز التعليقات على النحو التالي: "ما الذي تفعلينه يا نجمة، يبدو أنكِ أصبحتِ تبحثين عن تصدّر "الترند" بأي شكل"، فيما قال آخر: "نتمنى ألّا تقلّدها الفتيات ونراهن في الشارع بهذه الإطلالة العجيبة".

وكانت عبده قد كشفت في تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل تلك الجلسة، فكانت لصالح مجلة جديدة أنشأتها هي بنفسها، كما عبّرت عن سعادتها بتفاعل الجمهور معها ولم تنزعج من التعليقات الساخرة، ولم تخجل أيضاً من الكشف عن أنّها حاولت استعادة شبابها على مواقع التواصل، فلم تعش فترة المراهقة كغيرها، ووجدت في مواقع التواصل وسيلة لتحقيق هذا الشعور، بخاصة أنّها تتواصل مع جيل الشباب، وتسعد بتعليقاتهم الساخرة والمضحكة.

فيفي عبده، واحدة من أبرز الفنّانات اللاتي يتفاعلن مع الجمهور على مواقع التواصل، وعلى الرغم من تعرّضها لأزمات بسبب حديثها بشكل عفوي وتعليقاتها التي قد يراها البعض غير منطقية ومضحكة، إلّا أنّها لا تهتم بما يُقال عنها، وتواصل نشر فيديوات تقدّم خلالها وصلات رقص من منزلها أو من على شاطئ البحر، على الرغم من تأكيدها أنّها تعاني أزمة بالغضروف، وتخضع للعلاج الطبيعي.