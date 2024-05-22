إيلاف مدريد: إذا كنت موجوداً في سانتياغو برنابيو (ملعب ريال مدريد) ومخيراً بين حضور حفل موسيقي للفنانة تايلور سويفت، أو حضور نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبورورسيا دورتموند، من تختار؟ سؤال أشعل حرباً بين عشاق الفن ومجانين كرة القدم.

بالطبع هناك من يرى في مباراة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال (عبر شاشات عملاقة بالبرنابيو) حدث لا يجب مقارنته بأي حدث آخر سواء كان فنياً أو كروياً، أو غير ذلك، وفي المقابل يثق عشاق فن تايلور سويفت أن حضور حفل لها في البرنابيو حدث يفوق في أهميته أي مباراة كرة قدم حتى لو مان نهائي دوري أبطال أوروبا، دون أدنى نقاش.

ما القصة؟

مع اقتراب المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2024، التي سيواجه خلالها ريال مدريد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أثار حفل للفنانة الأميركية تايلور سويفت، أزمة كبيرة.

تايلور سوبفت سوف تغني بالبرنابيو معقل ريال مدريد بتاريخ 29 و 30 أيار مايو، فيما يحضر الآلاف من جمهور ريال مدريد إلى نفس المكان في اليوم التالي لمشاهدة مباراة ريال مدريد ودورتموند في نهائي دوري الأبطال عبر شاشات عملاقة بالملعب كما هو معتاد وفقاً لتقاليد الريال، خاصة أن المباراة سوف تقام في ويمبلي، ولكن الآلاف من عشاق النادي الملكي اعتادوا التجمع في معقل الفريق بمدريد لمشاهدته عبر شاشات عملاقة.

وتصاعدت بعض الدعوات من بين جمهور ومحبي المغنية الأمريكية، للمطالبة بتأجيل النهائي، وهي مطالب أتت من بعض عشاق المطربة ممن لا يعلمون جنون عشاق ريال مدريد بفريقهم.

وتعهد النادي المدريدي بالعمل على تجهيز الملعب عقب نهاية حفل تايلور سويفت مباشرة، مما يتيح الفرصة لجمهور الريال لمشاهدة نهائي دوري الأبطال عبر الشاشات الكبيرة بالبرنابيو في اليوم التالي.

"العشاق والمجانين"

والمتابع للأمر سوف يرى التراشق خلال الأيام الماضية بين عشاق الفن، ومجانين كرة القدم، صحيح أنه قد يكون من بينهم من يحب الفن والرياضة معاً، ولكن حفلة تايلور سويفت، وتعارضها نسبياً مع مباراة ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال أثبتت أن للفن عشاقه ولكرة القدم "مجانينها".

