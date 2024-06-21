إيلاف من الرياض: أعلنت شركة "إيمج نيشن أبوظبي"، بالتعاون مع شركة "فرونت رو فيلمد إنترتينمنت"، إطلاق الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد "العيد عيدين"، وذلك استعداداً لعرضه في دور السينما اعتباراً من 11 يوليو.

يسرد هذا الفيلم الكوميدي العائلي حياة زوجين شابين سعوديين إماراتيين وأطفالهم الثلاثة المشاغبين خلال عطلة في عالم وارنر براذرز وفندق ذا دبليو بي أبوظبي في جزيرة ياس. وعندما تنقلب خطط العطلة رأساً على عقب، تنشأ مواقف مليئة بالضحك والفوضى والصداقات غير المتوقعة، مما يعطي العائلة دروساً قيّمة حول معنى الانتماء العائلي.

وتجدر الإشارة أنه تمت كتابة وإخراج وإنتاج فيلم "العيد عيدين" على يد فريق متميز من النساء الإماراتيات الموهوبات، مما يعكس التزام شركة "إيمج نيشن" بتوفير الفرص الرائعة لصانعي الأفلام ورواة القصص العرب لإنتاج أعمال أصيلة ومتماسكة. ويضم الفريق المخرجة ميثة العوضي، الحائزة على عدة جوائز وصاحبة أعمال مثل "أكس" و"تشارلي" و"نور" والتي تقدم أول مشروع روائي طويل لها، والمنتجة راوية عبدالله، صاحبة أعمال مثل "سحابة أمل" و"خط تماس"، بالإضافة إلى كاتبة السيناريو سارة الصايغ. تم تصوير الفيلم في عدة مواقع بإمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس، التي تضم العديد من مناطق الجذب الرئيسية مثل عالم وارنر براذرز جزيرة ياس وفندق دبليو بي أبوظبي، الفندق الأول في العالم الذي يحمل علامة وارنر براذرز، إلى جانب ياس مول.

ويضم فيلم "العيد عيدين" مجموعة من المواهب البارزة، بما في ذلك النجمة الإماراتية ميرة المدفع، المعروفة من فيلم "وحش"، والتي تألقت في دور الأم التي تسعى جاهدة للمحافظة على استقلاليتها وأحلامها بينما تعتني بأسرتها؛ والممثل السعودي فهد البتيري، المعروف من أعمال مثل مسلسل "ذا أوفيس" وفيلم "الخلاط" و"من ألف إلى باء" و"راشد ورجب"، في دور الأب المجتهد في عمله الذي يتعلم كيفية إظهار جانبه المحب. كما ينضم إلى الطاقم عبدالمجيد فهد، وليلى فهد، وعبدالمحسن الحربي، الذين يقدمون شخصيات أطفال العائلة: علي المشاكس، ومريم العنيدة، ومحمد الخجول. يشارك أيضاً في الفيلم شادي ألفونس، المشارك في أعمال مثل "رامي" و"راشد ورجب"، وكذلك حسن رجب الحمادي.

من المنتظر عرض فيلم "العيد عيدين" في دور السينما في جميع أنحاء دولة الإمارات والسعودية ومنطقة الخليج ككل اعتباراً من 11 يوليو، من خلال "هاي واير بيكتشرز"، وهي الشركة الجديدة التي أنشأتها حديثاً شركة "فرونت رو"، والتي تتولى توزيع الأفلام.



