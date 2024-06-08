إيلاف من الرياض: أعلنت هيئة الأفلام السعودية، عن انطلاق فعالية "ليالي الفيلم السعودي" في محطتها القادمة بأستراليا خلال الفترة بين 26 و28 يونيو (حزيران) الجاري، وذلك في "دار الأوبرا" بمدينة سيدني، و"سينما فندق سوفيتيل" في ملبورن.

وتشمل الفعالية عروضاً لمجموعة متنوعة من أفلام سعودية طويلة، وتتمثل في "طريق الوادي" للمخرج خالد فهد، و"هجان" لأبو بكر شوقي، و"الهامور ح.ع" لعبد الإله القرشي، وأخرى قصيرة، وهي "سليق" لأفنان باويان، و"أنا وعيدروس" لسارة بالغنيم.

ويتبع العروض جلسات حوارية وندوات نقدية مع صُنَّاع الأفلام، بحضور جمهور متنوع من المهتمين بالسينما، والأكاديميين، والنقاد، والفنانين.

وتهدف الفعالية إلى دعم المواهب الوطنية، وتعزيز الوعي بالإبداع السينمائي السعودي عالمياً، وتوفير فرص للتعاون وتبادل الخبرات بين المشاركين والمهتمين من مختلف الثقافات. وحققت خلال جولاتها الدولية السابقة، إقبالاً واهتماماً واسعاً من الجمهور والخبراء بالمجال.

وتمثّل "ليالي الفيلم السعودي" جزءاً من جهود الهيئة لتعزيز حضور السينما السعودية عالمياً ومحلياً، ودعم نموها وتطورها؛ لتسليط الضوء على الإنتاج السينمائي في البلاد، ودعم صناع الأفلام، وتمكينهم من الوصول لجمهور دولي متنوع، وإقامة علاقات متينة بساحة السينما العالمية لتبادل الخبرات والمعرفة.