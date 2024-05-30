إيلاف من بيروت: كشفت نتفليكس عن المقدمة الرسمية للفيلم المرتقب "شرطي بيفرلي هيلز: أكسيل فولي" بطولة النجم الأمريكي إيدي ميرفي، والمقرر عرضه عالميًا على نتفليكس اعتبارًا من 3 يوليو المقبل.

يتولى المحقق الشهير أكسيل فولي (إيدي ميرفي) قضية جديدة بعد غياب طال لما يقرب من 30 عامًا. عندما تتعرض حياة ابنته (تيلور بيدج) للتهديد، يعود الشرطي الأسطوري من ديترويت إلى بيفرلي هيلز، حيث يتعاون وابنته مع شريك جديد (جوزيف غوردون ليفيت) وبعض الأصدقاء القدامى، مثل بيلي روز وود (جدج راينهود) وتاجارت (جون أشتون)، للكشف من مُلابسات القضية وحلّها.