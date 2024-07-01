إيلاف من الرياض: وقعت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، اتفاقية شراكة مع بيبسيكو لاستخدام شخصية "جريندايزر" الشهيرة من السلسلة الكلاسيكية على منتجات تسالي المحبوبة. تأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الشركتين لتحقيق النمو والنجاح في الاستدامة، وستبدأ بيبسيكو في استخدام شخصية "جريندايزر" على أغلفة بطاطس "تسالي"، في شهر أغسطس من هذا العام في دول الخليج والأردن.



وفي هذا السياق، صرّح الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، قائلًا: "يسعدنا أن نتعاون مع شركة بيبسيكو لمنحها حقوق استخدام شخصية "جريندايزر" بالتنسيق مع شركائنا في اليابان، وذلك إيمانًا منا بأهمية مجال التوزيع والترخيص والاستثمار فيه. ويعكس هذا التعاون تفانينا في تلبية تطلعات محبي "جريندايزر"، وتعزيز تواجد الشخصية المحبوبة في الأسواق. كما نؤكد على أهمية دور الشباب السعودي الموهوب في مانجا للإنتاج في إنجاح هذا التعاون وضمان تنفيذه بأعلى مستوى من الكفاءة والتميز".

وأكّد الأستاذ أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط: " نحن ملتزمون في بيبسيكو بالاندماج في النسيج الثقافي الشعبي في المملكة. ومع تزايد شعبية محتوى الرسوم المتحركة في السعودية، نسعى إلى المشاركة في تعزيز الحنين للماضي لدى المستهلكين. وستسمح هذه الشراكة مع مانجا للإنتاج إحياء شخصية جريندايزر المحبوبة على أغلفة بطاطس تسالي، ونتطلع إلى الفرص التي ستثمر عن هذا التعاون".

وصرحت الأستاذة بشاير السبيعي مديرة قسم استحواذ وترخيص المحتوى في مانجا للإنتاج، قائلة: "نحن في مانجا للإنتاج نؤمن بقوة استخدام الشخصيات الشهيرة في الإعلانات والتسويق، وقدرتها على جذب الانتباه وبناء ارتباط عاطفي مع المستهلكين. إن شراكتنا مع بيبسيكو لاستخدام شخصية "جريندايزر" في منتجات "تسالي" تعزز من هذه الفكرة، حيث ستساهم في خلق هوية قوية وجذابة للعلامة التجارية. نتطلع لرؤية التأثير الإيجابي لهذا التعاون على السوق، وإلى تقديم تجارب فريدة ومبتكرة للمستهلكين تعزز من مكانة مانجا للإنتاج وبيبسيكو".



وتملك شركة مانجا للإنتاج، بالتعاون مع شركة دايناميك بلاننج، الحقوق العالمية لتوزيع وتسويق مسلسل "جريندايزر يو" (ما عدا اليابان) والمعلن عن إطلاقه في شهر يوليو من هذا العام. كما قامت شركة مانجا للإنتاج العام الماضي بنشر لعبة " مغامرات الفضاء جريندايزر: وليمة الذئاب" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع شركة مايكرويدز.