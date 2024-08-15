إيلاف من دبي: أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس موجة من التفاعل على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) يوم الخميس، بعد أن أدلى برأيه حول الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، مؤلف فيلم "الملحد"، الذي تم منعه من العرض مؤخراً.

جاء ذلك عندما طلب أحد متابعي ساويرس على "إكس" منه التعليق على إبراهيم عيسى، قائلاً: "لا ما تقول لنا رأيك إيه في المؤلف بتاع قصة الفيلم...الشهير بإبراهيم عيسى وأنت تعرفه علم اليقين، وكان شغال في المحطة بتاعتك أيام ثورة يناير، وكمان أحد مؤسسي جمعية (تكوين). أتمنى إنك ترد مش تكبر دماغك".

عبقرى و مثقف من الدرجة الأولى و قارئ لكل التاريخ الإسلامى و من دعاة التنوير و الحرية ..عظيم 👍 https://t.co/TgPCFyAb0e — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 14, 2024

ورد ساويرس على التساؤل بشكل مباشر عبر حسابه على المنصة قائلاً: "عبقري ومثقف من الدرجة الأولى، قارئ لكل التاريخ الإسلامي ومن دعاة التنوير والحرية، عظيم".

هذا الرد أثار موجة من التفاعل بين مستخدمي المنصة، حيث انقسمت الآراء حول موقف ساويرس ودعمه الواضح لعيسى.

كل ده؟😂😂 الطيور علي اشكالها تقع فعلا.لا وحلوه اوي من الدرجه الاولي دي 👏👏👏 — Yaser Elshanawany (@yasoshanawany) August 14, 2024

وكانت هذه النقطة محورية في النقاشات التي أعقبت تعليق ساويرس، خاصة في ظل الجدل المستمر حول الفيلم الممنوع.

عبقري 😄 أنا مش هكمل بقية الوصف لأنه هنا تسكت الكلمات و تجف الصحف و يرتعش كاتب التاريخ و يمزق الصفحات و يرص له حجري شيشة للتعبقر و التثقف — د. صالح فايز آل دغمه | Saleh Alda (@DrSalehAlda) August 14, 2024

ساويرس كان قد أشار، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى أنه لم يشاهد فيلم "الملحد" بسبب منعه من العرض، مؤكداً أن "المنع غلط".