إيلاف من الرياض: نشر الإعلامي باسم يوسف إعلانا تشويقيا على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لأحدث أعماله المقرر عرضها قريبا، وهي سلسلة وثائقية يتحدث خلالها عن رحلته من القاهرة إلى أمريكا.

وفي الإعلان الرسمي نرى باسم يوسف الإنسان الذي يزيح الستار ويكشف عن الكثير من الأمور التي يجهلها الكثير عن رحلته من برنامج 'البرنامج' إلى النجومية في ساند آب كوميدي، وما بين هذا وذاك الطريق الذي لم يكن سهلا.

ونشاهد خلال الإعلان التشويقي باسم يوسف الكوميديان الذي أضحك الملايين في برنامج 'البرنامج' كيف كان يمر بأصعب اللحظات في حياته، كيف أعتقد أن سفره إلى أمريكا هو الباب إلى هوليوود لكنه اكتشف أنه بعيد كل البعد عن هذا الباب الموصود بالإقفال الحديدية.

لم يخجل يوسف من الكشف عن فترة انعدام التوازن النفسي الذي حدث له.

تفاصيل كثيرة وأسئلة أكثر يجيب عنها باسم يوسف في هذه السلسلة الوثائقية التي على قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب.