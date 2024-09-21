إيلاف من القاهرة: "متى تتم محاسبة محمد رمضان على أفعاله الخارجة عن القانون، والتي تتسبب في استفزاز الشارع المصري؟ فالحساب وتنفيذ القانون على الجميع، ومنهم المشاهير يعزز ثقة المواطنين في هيبة الدولة".

هذا هو أحد نماذج التعليقات والتفاعلات من الآلاف في مصر عبر منصات السوشيال ميديا، مع واقعة جديدة تجسد خروج الفنان محمد رمضان عن القانون، وفقاً لروايات شهود، قالوا إن رمضان أمر ابنه بصفع طفل على وجهه أمام رواد أحد الأندية الراقية بضاحية 6 أكتوبر في مصر قبل أيام.

في حين دافع البعض الآخر عن محمد رمضان في هذه الواقعة، وقالوا إن مناوشات الأطفال أمر معتاد ولا يجب تصعيد الأمر بهذه الطريقة، حيث يحاول البعض امتطاء الترند، أو طلب تعويض مالي من نجم شهير مثل محمد رمضان، على حد تعليقات الفئة التي دافعت عن الفنان المصري، وهو الأمر الذي نفاه أهل الطفل المتضرر

"انت ما تعرفش أنا ابن مين؟"

الواقعة هذه المرة تتمثل في حدوث مشكلة بين ابن محمد رمضان البالغ 11 عاماً، مع طفل في مثل عمره، مما أدى إلى حدوث تشابك لفظي وجسدي بينهما قبل أيام في أحد الأندية الراقية بضاحية 6 أكتوبر المصرية، فما كان من ابن رمضان إلا أن قال له "انت ما تعرفش أنا ابن مين؟".

وقام سريعاً باستدعاء الأب (رمضان) الذي أتى وأمر ابنه بصفع الطفل الآخر على وجهه في مشهد مهين، مما أثار حفيظة الجميع وخاصة عائلة الطفل المصفوع، ودفعهم للتمسك بحقهم في تقديم شكوى ضد محمد رمضان ونجله وتحويلهما إلى النيابة.

الدولة تتحرك.. وجلسة عاجلة

فقد قررت جهات التحقيق تحديد جلسة عاجلة الأحد، للتحقيق مع محمد رمضان وابنه في واقعة ضرب الطفل بأحد الأندية في مدينة 6 أكتوبر، وجاء التحرك السريع من أجل تنفيذ القانون، وتهدئة الرأي العام المصري الغاضب، خاصة أن مثل هذه المواقف تكررت كثيراً من جانب الفنان الشهير.

وكان اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قد طلب من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والعقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر أخذ أقوال سيدة تدعى "رولا"، وهي مدير مالي بإحدى الشركات، حيث أفادت فيه بتضررها من محمد رمضان وابنه لتعدي الأخير على ابنها بالضرب في أحد الأندية، إذ صفعه على وجهه أمام رواد النادي، بناء على طلب محمد رمضان من ابنه.

وجرى إحالة المحضر للنيابة التي طلبت تحريات المباحث، وتفريغ الكاميرات التي رصدت تفاصيل الواقعة لمراجعتها وبيان صحة الواقعة من عدمها، وحددت النيابة جلسة عاجلة للتحقيق مع الفنان محمد رمضان وابنه لسماع أقوالهما.