إيلاف من الرياض: عينت "إنستنكتيف بارتنرز"، إحدى شركات استشارات إدارة السمعة والاتصال الاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط، إكرام اليعقوب شريكاً إدارياً ورئيساً لعملياتها في السعودية.

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على التزام الشركة بنهجها الإقليمي المتكامل، ومواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

ستعمل إكرام مع فرق الشركة الأخرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتحديد الفرص، وتعزيز نهج "إنستنكتيف"، لضمان تلبية احتياجات العملاء والشركاء في المملكة بفعالية.

إكرام اليعقوب، حاصلة على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة سيتي بلندن، وسبق لها الحصول على درجة الماجستير في الاقتصاد السياسي الدولي للتنمية من جامعة كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة، إذ ركزت في أبحاثها على اتجاهات سياسات مزيج الطاقة والتقييم الاقتصادي للموارد الطبيعية والذي يعد امتداداً لعملها السابق في شركة أرامكو السعودية.

و شغلت مؤخراً منصب العضو المنتدب والمدير العام لمجموعة "برونزويك"، وقادت توسعها الاستراتيجي في السعودية عبر تقديم استشارات استراتيجية حول الاتصالات المالية وعمليات الدمج والاستحواذ والإدراجات العامة للشركات في السوق المالية السعودية. إضافةً إلى ذلك، تعد اليعقوب إعلامية مرموقة، إذ عملت لأكثر من عقد كرئيس تحرير للأعمال في "قناة العربية".

وبمناسبة تعيينها، علقت إكرام اليعقوب، الشريك الإداري ورئيس "إنستنكتيف بارتنرز" في السعودية، قائلة:

"يشرفني الانضمام إلى "إنستنكتيف" ومواصلة البناء على قدراتها المتقدمة مع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، يبحث القادة والرؤساء التنفيذيين باستمرار عن شركاء موثوقين يتمتعون بالخبرة والدراية التامة للتعامل مع التحديات المعقدة و القضايا الحرجة ذات البعد الإقليمي والدولي.

تتمتع اليعقوب بخبرة إدارية واسعة في قطاع الأسواق المالية ورسم السياسات الاستراتيجية العامة وتعزيز الأثر المرتبط بالمبادرات المجتمعية، مما يجعلها مؤهلة لقيادة جهود "إنستنكتيف" التوسعية في المملكة، خاصة في القطاعات التي تشهد نمواً وتحولاً كبيرين.

وستقود من منصبها الجديد أعمال الشركة في السعودية، مع التركيز على تقديم استشارات استراتيجية متخصصة للمؤسسات الاستثمارية والمالية وتوثيق روابطها مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، وبناء شراكات استراتيجية متينة محلياً ودولياً.

في هذا الصدد، قالت سامانثا بارتل، الرئيس التنفيذي لشركة "إنستنكتيف بارتنرز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن انضمام إكرام اليعقوب إلى فريقنا الاستشاري المتنامي يجعلنا قادرين على مواصلة تقديم أفضل الممارسات في إدارة السمعة المؤسسية، في مجالات تشمل علاقات المستثمرين، وتقارير الشركات، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والسياسة العامة، واتصالات الأزمات."

وأضافت سامانثا بارتل: "نحن واثقون أن قيادة إكرام ستكون قوة محركة لأعمالنا في المملكة مع التركيز على تنمية الكفاءات المحلية الواعدة لدينا."

اليعقوب هي أيضاً عضو في "لجنة العضويات والفعاليات بجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA)"، الهادفة إلى تعزيز مستوى علاقات المستثمرين وتعميق الأثر الاستثماري في السعودية.

وتفخر إنستنكتيف بقاعدة عملاء متنامية على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم اختيارها لجائزة أفضل شركة استشارية كبيرة الحجم للعام 2024 في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل جمعية العلاقات العامة والاتصالات.