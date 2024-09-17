كرّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية الكاتب المسرحي الكويتي محمد جابر الصخي في إطار فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية للمرة الأولى. يأتي هذا التكريم تقديرًا لإسهامات الصخي القيّمة في مجال المسرح الخليجي على مدار عقود طويلة من الإبداع الفني.

إيلاف من الرياض: كرّمت هيئة المسرح والفنون الأدائية الكاتب المسرحي الكويتي محمد جابر الصخي، نظير إسهاماته القيّمة لمجال المسرح، وذلك في إطار مهرجان المسرح الخليجي الذي استضافته المملكة للمرة الأولى.

وُلد محمد جابر الصخي في منطقة الصالحية بالكويت عام 1945، وأظهر موهبته الفنية منذ الصغر من خلال مشاركته في الأنشطة المدرسية. بدأ مشواره الفني في عام 1961، وسرعان ما نال شهرة واسعة بعد أدائه لشخصية العيدروس في مسرحية "اغنم زمانك"، وهي الشخصية التي جعلته معروفًا في الأوساط الفنية الكويتية والخليجية.

انضم الصخي إلى فرقة المسرح العربي واستمر فيها حتى عام 1975، قبل أن يؤسس المسرح الحر بمشاركة عدد من الفنانين البارزين مثل عائشة إبراهيم وعبدالعزيز النمش. لم تتوقف إسهاماته عند هذا الحد، بل أسس أيضًا فرقة مسرح الزرزور، وكتب العديد من الأعمال المسرحية التي لاقت نجاحًا واسعًا، ومنها: الطماعون، بدر الزمان، وعائلة بوصعرورة.

تكريم خليجي واسع

إلى جانب تكريم محمد جابر الصخي، شمل التكريم أيضًا مجموعة من الشخصيات البارزة في عالم المسرح الخليجي. من المملكة العربية السعودية تم تكريم الكاتب المسرحي فهد ردة الحارثي، ومن الإمارات أحمد الجسمي. كما تم تكريم المسرحي البحريني الراحل إبراهيم غلوم، وتسلم الجائزة نيابة عنه نجله أنمار غلوم. ومن قطر تم تكريم الكاتب المسرحي صالح المناعي، ومن عمان النجم المسرحي عماد الشنفري.

فعاليات مهرجان المسرح الخليجي

يُعد مهرجان المسرح الخليجي، الذي تحتضنه العاصمة الرياض من 10 إلى 17 أيلول (سبتمبر) 2024، واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة. يتضمن المهرجان العديد من العروض المسرحية التي تتنافس فرقها على جوائز المهرجان، إضافة إلى ندوات فكرية وورش تدريبية تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول الخليج. يُختتم المهرجان بحفل ختام كبير يتم فيه الإعلان عن الفرق الفائزة وتكريم الأسماء اللامعة التي ساهمت في إثراء المسرح الخليجي.



انضم محمد جابر على مدار مشواره الفني إلى عدة فرق مسرحية وهى فرقة المسرح العربي التي ظل بها حتى عام 1975، ثم قام بتأسيس المسرح الحر بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عائشة إبراهيم وعبدالعزيز النمش وعبدالعزيز الفهد، كما أسس كذلك فرقة مسرح الزرزور. كتب جابر العديد من الأعمال منها: الطماعون، بدر الزمان، عائلة بوصعرورة.