أوصى المدعي العام لمقاطعة لوس أنجلوس بإعادة الحكم على إريك ولايل مينينديز، وهما شقيقان أدينا بقتل والديهما في قضية هزت أمريكا منذ أكثر من ثلاثين عاما، وإطلاق سراحهما بشروط.

وحظي قتل كيتي وخوسيه مينينديز في قصرهما في بيفرلي هيلز عام 1989 باهتمام إعلامي واسع في الولايات المتحدة لسنوات، وتناول مسلسل يعرض على منصة نتفليكس ويلاقي إقبالا جماهيرا كبيرا قصة مقتلهما.

ركزت القضية على دوافع إريك ولايل مينينديز في جرائم القتل، حيث أطلقا النار على والديهما 13 مرة أثناء مشاهدتهما للتلفزيون.

وأعلن جورج غاسكون، المدعي العام الأعلى لمقاطعة لوس أنجلوس، يوم الخميس أن الأدلة الجديدة في القضية تستحق مراجعة أحكام السجن المؤبد عليهما.

ويقضي إريك مينينديز (53 عاماً) ولايل مينينديز (56 عاماً) حالياً عقوبة السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط في كاليفورنيا.

لا يزال الطريق طويلاً قبل أن يتمكن الشقيقان من الخروج أحراراً.

وسيتخذ القاضي القرار النهائي بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة الحكم على الشقيقين، وسيتعين على لجنة الإفراج المشروط أن تدرس ما إذا كان ينبغي إطلاق سراحهما من السجن بعد قضاء أكثر من 30 عاماً.

ولم يتلق الشقيقان أو أفراد عائلة مينيديز إخطارا مسبقاً بقرار غاسكون.

وقال غاسكون: "أعتقد أن الشقيقين تعرضا لقدر هائل من الخلل الأسري والتحرش في منزلهما".

وأضاف أنه في حين لا يوجد عذر للقتل، "أعتقد أنهما سددا دينهما للمجتمع".

وخلال محاكماتهما في التسعينيات، وصف المدعون الشقيقين بأنهما طفلان أثرياء خططا بشكل منهجي لجرائم القتل للوصول إلى ثروة والديهما.

لكن محاميي الدفاع عنهم زعموا أن الأخوين كانا ضحايا لسنوات من الإساءة العاطفية والجسدية والجنسية ولم يتصرفا إلا دفاعًا عن النفس.

ويأتي إعلان غاسكون، الذي يواجه معركة إعادة انتخاب صعبة، في أعقاب أدلة جديدة في القضية تتعلق بمزاعم الاعتداء الجنسي.

وكان أحد الأدلة الجديدة رسالة من إريك مينينديز إلى عضو آخر في الأسرة يبدو أنها من عام 1988 وتوضح تفاصيل الإساءة المزعومة من قبل والده خوسيه.

وجاء الدليل الآخر من عضو في فرقة مينودو البورتوريكية في الثمانينيات، وكان في ذلك الحين لا يزال من القصر. وزعم عضو الفرقة أن خوسيه مينينديز، الذي كان يعمل كمدير تنفيذي في شركة التسجيلات RCA في ذلك الوقت، قام بتخديره واغتصابه أثناء زيارة لمنزل العائلة.

بدأت القضية في 20 أغسطس 1989 عندما اتصل الأخوان اللذان كانا يبلغان من العمر 18 و21 عامًا آنذاك - بالشرطة وأبلغا عن العثور على جثتي والديهما بعد عودتهما إلى المنزل.

ماذا بعد؟ هل سيطلق سراح الأخوين مينينديز؟

وقال غاسكون إن مكتبه يخطط لتقديم توصية بإعادة الحكم إلى المحكمة يوم الجمعة. وسوف تتضمن هذه التوصية تفاصيل وأدلة تطالب بعقوبة أقل.

وسيتم تحديد جلسة، ويأمل المسؤولون أن يتم تحديدها في غضون 30-45 يومًا القادمة، حيث سيستمع القاضي إلى الحجج حول إطلاق سراحهما. وقد يحضر الأخوان أيضًا.

ومن المرجح أن تكون الجلسة مثيرة للانقسام. وأشار غاسكون إلى أن هذه القضية قد أدت إلى انقسام الآراء في مكتبه وقد يجادل أعضاء طاقمه ضده في المحكمة. كما انتقد واحد على الأقل من أفراد عائلة مينينديزح، وهو شقيق كيتي مينينديز، ميلتون أندرسن، المدعي العام، بشدة بسبب اللعب بالسياسة في القضية "لقد تحمل بالفعل الخسارة التي لا يمكن تصورها لأخته".

وقال إن التوصية، إذا وافق عليها القاضي، تسمح بإمكانية الإفراج المشروط بسبب قانون كاليفورنيا وأعمار الأخوين وقت ارتكاب الجرائم. وسيتعين على لجنة الإفراج المشروط فحص القضية وإعادة تأهيل الأخوين - وإذا وافقت اللجنة على إطلاق سراحهما، فلا يزال بإمكان حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، رفضه.

وتوجد جلسة استماع مقررة في القضية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، لكن مكتب المدعي العام يأمل في تحديد موعد جلسة جديدة لمناقشة توصية إعادة الحكم.

وقدم الأخوان مينينديز طلبًا في مايو/أيار 2023 يوضح الأدلة الجديدة في قضيتهم ويطلبون إلغاء إدانتهم. وقال غاسكون إن مكتبه كان يراجع القضية لأكثر من عام، لكنه قال إنه اتخذ القرار يوم الخميس، قبل ساعة فقط من عقد مؤتمر صحفي حظي بتغطية إعلامية كبيرة حول هذه القضية التاريخية.

وجاء الإعلان عن القرار قبل 12 يومًا من يوم الانتخابات، حيث يواجه غاسكون إعادة انتخاب صعبة وتراجع بنحو 30 نقطة في بعض استطلاعات الرأي. ونفى أن يكون إعلانه سياسيًا وقال إنه كان متوقعًا منذ فترة طويلة.

وقال نعمة رحماني، محامي الدفاع الجنائي والمدعي الفيدرالي السابق، لبي بي سي نيوز إنه يشهد أمرا كهذا في حياته المهنية.

وقال: "إنها حقًا العاصفة المثالية للعلاقات العامة والسياسة"، مشيرًا إلى الاهتمام الأخير من المشاهير ومسلسل درامي على نتفلكس حول القضية ومدع عام "في موقف صعب" يتنافس على البقاء في منصبه. "لن ترى أبدًا قضية أخرى مثل هذه".

وشكرت كيم كارداشيان غاسكون على "تصحيح خطأ كبير" في قصتها على إنستغرام يوم الخميس. وقالت إن القضية "تسلط الضوء على أهمية تحدي القرارات والبحث عن الحقيقة".

ماذا فعل الأخوان مينينديز؟

تم العثور على خوسيه وكيتي مينينديز مقتولين داخل قصرهما في بيفرلي هيلز بعد إطلاق النار عليهما عدة مرات في أغسطس 1989.

واتصل إبناهما، إريك ولايل، بالشرطة، وأخبرا السلطات أنهما عادا إلى المنزل ووجدا والديهما ميتين.

في البداية، لم تشك السلطات في الأخوين. تم إطلاق النار على الزوجين 13 مرة ببندقيتين. دفعت الطبيعة الوحشية للجريمة السلطات إلى الاعتقاد بأنها ربما كانت عملية سطو.

لكن سلوك الأخوين أثار شكوك الشرطة، حيث أنفقا مبالغ طائلة لشراء سلع فاخرة، والمقامرة والحفلات.

وكان اعترافهما لطبيبهما النفسي هو سبب افتضاح أمرهما. وسجلت صديقة الطبيب صوتيًا اعترافهما وأبلغت السلطات بذلك.

وفي مارس/آذار 1990، وجهت الشرطة اتهامات إلى الأخوين. وحوكما في العام 1993 واعترف الأخوين بجرائم القتل - لكنهما زعما أنهما تصرفا دفاعًا عن النفس وخشيا أن يقتلهما والديهما أولاً.

ووصفا أنهما أمضيا سنوات من الإساءة العاطفية والجسدية والجنسية - وخاصة من قبل والدهما، خوسيه، الذي عمل كمدير تنفيذي في مجال صناعة الأفلام في هوليوود.

وشهد لايل وإريك أنهما واجها والديهما بشأن الإساءة الجنسية بمنزلهما وأنهما يعتقدان أن والديهما يخططان لقتلهما.

وشهد أفراد الأسرة بشأن الإساءة التي شهدوها، لكن لم يقل أي منهم إنه رأى الإساءة الجنسية بشكل مباشر.

وزعم الادعاء أن دافعهم كان المال، حيث بلغت ثروة والديهما 14 مليون دولار (10.8 مليون جنيه إسترليني). ووصف الادعاء تخطيطهم المنهجي، وشراء بندقيتين قبل أيام من عمليات القتل والانفاق الباذخ لاحقا. ووصف الأخوين بأنهما ابنان مدللان يعتقدان أنهما يمكنهما الإفلات من العقاب على أي شيء.

وانتهت محاكمتهما الأولى ببطلان المحاكمة، لكن المحاكمة الثانية في عام 1995 أدت إلى إدانتهما بتهمة القتل من الدرجة الأولى.