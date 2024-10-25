في النسخة الرابعة من "نور الرياض" وتحت شعار "بين الثرى والثريا"، تحتضن العاصمة ثلاث وجهات رئيسية: مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وادي حنيفة، وحي جاكس.

إيلاف من الرياض: يعود احتفال "نور الرياض"، أحد مشاريع "برنامج الرياض آرت"، تحت شعار "بين الثرى والثريا" في ثلاثة مراكز في العاصمة، وهي: مركز الملك عبد العزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس، لاحتضان النسخة الرابعة من الاحتفال الذي يشتمل على أكثر من 60 عملاً فنياً لنخبة من الفنانين السعوديين والعالميين، بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية الفنية وبرنامج للشراكات المجتمعية.

ويأتي اختيار هذه المراكز امتدادًا لقيمتها التاريخية والثقافية في العاصمة، حيث يشكّل مركز الملك عبد العزيز التاريخي أحد أهم المعالم الثقافية في الرياض، ويضم معارض ومتاحف تعكس تاريخ وأصالة المملكة مما يعزز الترابط بين الأصالة والمعاصرة التي تجسد تجربة تجمع بين الماضي والحاضر، ليكون وجهة مميزة للزوّار من مختلف الفئات.

كما يُعد وادي حنيفة رمزًا للرياض وتضاريسها، مما يوفر موقعًا مثاليًا لعروض الضوء والفن في الهواء الطلق، حيث يتمكن الزوار من التفاعل مع الأعمال الفنية في بيئة طبيعية تضفي بُعدًا جماليًا للتجربة. بالإضافة إلى حي جاكس، الذي يحتضن عددًا من المعارض والاستوديوهات الفنية والمشاريع الثقافية التي تُمكّن مختلف الفنون المعاصرة.

الجدير بالذكر أن نسخة هذا العام تستمر لمدة 17 يومًا، وتضم عددًا من الفعاليات الثقافية والجولات الإرشادية للزوار، مما يسهم في خلق تجربة فريدة واستثنائية، وذلك ابتداءً من 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2024 حتى 14 كانون الأول (ديسمبر) 2024.