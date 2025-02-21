إيلاف من برلين: احتفى المهرجان بالإقبال الجماهيري الكبير، حيث يتوافد عشاق السينما إلى دور العرض لمشاهدة أفضل الأعمال السينمائية العالمية والتفاعل مع النجوم على السجادة الحمراء. قدم العديد من المخرجين والممثلين من مختلف أنحاء العالم أعمالهم خلال النصف الأول من المهرجان، من بينهم تيلدا سوينتون، إدوارد بيرغر، توم تيكوير، نيكوليت كريبيتز، لارس إيدينجر، تالا الدين، تيموثي شالاميه، إيما ماكي، فيونا شو، فيكي كريبس، إيرا ساكس، بن ويشاو، ريبيكا هول، ريتشارد لينكلاتر، إيثان هوك، مارجريت كوالي، ترينه ديرهولم، إيدو فلوك، مالا إمدي، برهان قرباني، بونج جون هو، روبرت باتينسون، ناعومي آكي، ستيفن يون، توني كوليت، جاكوب إلوردي، جاستن كورزل، لوسيل حاجيحاليلوفيتش، ماريون كوتيار، أوغست ديهل، ميشيل جوندري، نينا هوس، ميشيل فرانكو، جيسيكا تشاستين، روبرت فريند، فيفيان كو، وين تشي، ليو هاوكون، كلوي سيفيني، سام رايلي، جوليا ينتش، ليوني بينيش والعديد من الأسماء الأخرى.



قالت تريشيا توتل، مديرة المهرجان "بالنسبة للنسخة الـ75 من مهرجان برلين، كان من دواعي سرورنا أن نشهد تفاعل الجمهور والنقاد مع هذا الكم الهائل من الأفلام التي تعكس تنوع هذا الفن. لقد شهدنا ظهورًا ساحرًا على السجادة الحمراء، ولكن الأهم من ذلك أننا رأينا قاعات العرض ممتلئة بالجمهور. لدينا أكثر من 1000 عرض في المهرجان، ومن خلالها نكتشف العديد من الرؤى المختلفة حول الأفلام والعالم. السينما تقدم متعًا متنوعة – من اللعب والدهشة والأحلام، إلى التأمل والتذكر والمقاومة. هذا العام، قدم المهرجان فرصة مهمة ومُرحَّب بها للاكتشاف والتواصل، ونتطلع بشغف للأيام الأخيرة من هذه الدورة الاحتفالية."



وأضافت "يعكس الاهتمام الجماهيري غير العادي أيضًا الزيادة الكبيرة في الطلب على التذاكر، حيث تم بيع 285,000 تذكرة حتى صباح 19 فبراير، أي بزيادة تقارب 14,000 تذكرة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أن حضور الصحفيين وزوار الصناعة في العروض مرتفع للغاية – حيث يصل أحيانًا إلى 100%، بمتوسط 90%.".

وبحسب بيان صحافي اليوم شهد سوق الفيلم الأوروبي (EFM) نشاطًا قويًا وإقبالًا مكثفًا، حيث كانت أعداد المشاركين مماثلة للعام الماضي. وبرز الحضور القوي من ألمانيا والولايات المتحدة وأوروبا، مع زيادة في عدد المشاركين لأول مرة من الهند وأوروبا الشرقية.

حفل توزيع الجوائز سيُقام في 22 فبراير في قصر برليناله، حيث سيتم تكريم الفائزين بجوائز برليناله للأفلام القصيرة، وجائزة برليناله للأفلام الوثائقية، وجائزة GWFF لأفضل عمل أول في قسم "Perspectives"، إضافة إلى منح جوائز الدب الذهبي والفضي ضمن المسابقة الرسمية، أما في يوم الجمهور (Berlinale Publikumstag)، الذي سيُقام يوم الأحد 23 فبراير 2025، فستُعرض مجموعة مختارة من أفلام المهرجان في دور العرض التابعة له. وقد تم طرح تذاكر هذا اليوم منذ 10 فبراير.