أعلن الفاتيكان وضع المعماري الإسباني أنطوني غاودي على مسار التطويب قديسًا تقديرًا "لفضائله البطولية".

غاودي - الذي يُطلق عليه البعض لقب "مهندس الله" - هو مصمم أحد أشهر المواقع الدينية والسياحية في إسبانيا، وهي كاتدرائية ساغرادا فاميليا غير المكتملة في برشلونة.

يوم الإثنين، أصدر الفاتيكان بياناً يفيد بأن البابا فرنسيس قد أذن بإصدار مرسوم يُعلن فيه المهندس المعماري المولود في كتالونيا "مُبجلًا".

يُمثل هذا الإعلان أحدث تطور ضمن مساع استمرت عقوداً لإعلان غاودي، الكاثوليكي المتدين، قديساً.

وصف رئيس أساقفة برشلونة، الكاردينال خوان خوسيه أوميلا، هذا الخبر بأنه "مفرح".

وقال، وفقًا لوكالة فرانس برس: "إنه اعتراف ليس فقط بأعماله المعمارية، بل بشيء أكثر أهمية".

وأضاف الكاردينال: "إنه يقول لكم... وسط صعوبات الحياة، وسط العمل، وسط الألم، وسط المعاناة، مُقدَّر لكم أن تكونوا قديسين".

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وتشمل العملية الرسمية المعتادة لإعلان شخص ما قديسًا، التطويب، وهي خطوة تسبق القداسة الكاملة.

وهذه الفئة مخصصة لـ "الشهداء"، أي أولئك الذين يُعتبرون قد عاشوا حياةً مليئةً بالقيم البطولية، والمرشحين الذين تُعلن الكنيسة عن تمتعهم بسمعة القداسة.

وفي حالة غاودي، الذي توفي عام 1962 بعد أن صدمه الترام أثناء سيره إلى الكنيسة، من المرجح أن يطلب الفاتيكان دليلاً على حدوث "معجزة" يُمكن نسبها إليه بعد وفاته للمضي قدماً في إجراءات التطويب.

وُلد غاودي عام 1852، ولا تزال العديد من أشهر أعماله تجذب الزوار إلى برشلونة، حيث يُخلّد جزء كبير من إرثه.

وكنيسة ساغرادا فاميليا قيد الإنشاء منذ عام 1883، ولم يُكتمل بناؤها بعد. وقد أُدرجت على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، إلى جانب بعض أعمال غاودي الأخرى، وكرّسها البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2010.