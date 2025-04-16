إيلاف من الرياض: نشرت النجمة المصرية بسمة داود على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية لها أول صورة تجمعها مع النجم إبراهيم الحجاج من العرض الخاص لفيلم" إسعاف" في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر طرح الفيلم في جميع دور العرض بالمملكة يوم ١٧ أبريل.



فيلم "إسعاف" أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية والتي تقوم فيه بدور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بكلا من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض.





الفيلم الذي أتاح لبسمة فرصة لاكتشاف بيئة فنية جديدة، حيث تم تصوير جميع مشاهد الفيلم في مدينة الرياض بإنتاج بيت الكوميديا وبلاك لايت للإنتاج. كما يعتبر أول فيلم عربي بتقنية IMAX.



فيلم "إسعاف" بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، والفنان محمد القحطاني، والفنانة بسمة داود، ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا ومن إخراج كولين توج.





يجسد الفيلم روح العمل الجماعي والتحديات التي يواجهها المسعفون يوميًا، وسط أجواء مليئة بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تعزز الجانب الإنساني في هذه المهنة، ويعد فيلم "إسعاف" خطوة جديدة ومهمة في مجال الإنتاج السينمائي العربي المشترك، إذ يمهد لآفاق أوسع في التعاون بين السعودية ومصر في مجال صناعة الأفلام السينمائية، ما يجعله علامة بارزة للأعمال السينمائية العربية المعاصرة.



بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان ٢٠٢١، كما قدمت حكاية تاج راسنا بابا في مسلسل نصيبي وقسمتك ٤، كما قدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش ومسلسل حكايات جروب الدفعة على منصة Watch it. وحققت نجاحاً كبيراً في أحدث أعمالها مسلسل الوصفة السحرية ومسلسل تيتا زوزو في ٢٠٢٤.