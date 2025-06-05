إيلاف من الرياض: تنطلق على شاشة MBC1 وMBC العراق، بالتزامن مع قناة "الثقافية"، حلقات برنامج "Spotlight" الوثائقي، الذي يقدّم سردًا بصريًا لمراحل مفصلية في حياة أبرز نجوم الغناء العربي والخليجي، بأسلوب إنساني وسينمائي يعتمد على شهادات متعددة وزوايا سردية متقاطعة.

يُبث البرنامج يوميًا عند الساعة العاشرة مساءً، ويقدّم في كل حلقة رحلة في مسيرة شخصية فنية مؤثرة، عبر لقطات أرشيفية نادرة ومداخلات من صحفيين ونقاد ومواهب شابة، إضافة إلى مقاطع اعتراف بصوت الفنان نفسه.

ويتناول "Spotlight" في موسمه الحالي سِيَر مجموعة من الفنانين الذين تركوا بصمة في ذاكرة الجمهور، من بينهم الفنانة الراحلة وردة الجزائرية، الفنان راشد الماجد، عبادي الجوهر، ونجوى كرم، حيث يكشف البرنامج عن محطات لم تُروَ من قبل في حياتهم المهنية والشخصية، ضمن معالجة بصرية توثيقية.

ويعتمد البرنامج على مقاربة درامية متمهّلة، تجمع بين البناء الوثائقي الكلاسيكي وسرد الاعترافات، مدعومًا بصور نادرة من الحفلات والاستوديوهات، ما يُضيف أبعادًا فنية وإنسانية على كل سردية.