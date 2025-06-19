إيلاف من مدريد: خرجت فاتي فاسكيز، مضيفة الطيران السابقة والمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، عن صمتها للرد على الجدل الواسع الذي أثير بشأن ما وُصف بـ"علاقة غير لائقة" مع النجم الشاب لامين يامال، لاعب نادي برشلونة والمنتخب الإسباني، بسبب فارق السن الكبير بينهما.

فاسكيز (29 عامًا) تحدثت عبر برنامج "لا فاميلايا ديل تيلي"، الذي بثّ مساء الأربعاء، وعبّرت عن استيائها من الانتقادات والاتهامات التي وُجهت إليها، قائلة: "أتعرض لحملة قاسية وغير مبررة، ما يحدث تجنٍّ كبير. لست في الثلاثينات كما قال البعض، عمري 29 عامًا فقط".

وتابعت: "لم أرتكب جريمة، ولم أؤذِ أحدًا. كل ما حدث هو أنني قضيت بضعة أيام مع لامين، وهذا لا يخص أحدًا. نحن شخصان أرادا قضاء بعض الوقت الممتع، لا أكثر ولا أقل".

ويأتي هذا التصريح بعد انتشار صور تُظهر يامال، البالغ من العمر 17 عامًا، في إجازة صيفية تزامنت مع وجود فاسكيز في نفس الوجهة، ما أثار تكهنات واسعة في وسائل الإعلام الإسبانية حول طبيعة العلاقة بين الطرفين. وسائل إعلام عدة لمّحت إلى وجود علاقة عاطفية تجمع الطرفين، وهو ما دفع كثيرين إلى توجيه انتقادات حادة لفاسكيز، متهمين إياها بـ"التحرش بقاصر" و"استغلال فارق السن".

وأكدت فاسكيز أن الهجوم الإعلامي والاتهامات أثّرت عليها نفسيًا، كما طالت أسرتها وحتى اللاعب الشاب نفسه، مضيفة: "الأمر خرج عن السيطرة، ووصل إلى تهديدات بالقتل. لم أتوقع أن يتحول موضوع خاص إلى قضية رأي عام بهذا الشكل".

يُذكر أن لامين يامال، أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية، سيبلغ سن الرشد القانوني (18 عامًا) في الثالث عشر من يوليو المقبل، وهو الأمر الذي أثار الجدل القانوني والأخلاقي حول طبيعة العلاقة المزعومة.

