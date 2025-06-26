إيلاف من الدوحة:

أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن قائمة المستفيدين في دورة منح ربيع 2025، التي ضمّت 45 مشروعاً من أكثر من 35 دولة حول العالم. وتواصل المؤسسة من خلال هذه الدورة، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات المستدامة في دعم صناعة السينما المستقلة، توسيع خارطة تأثيرها التي شملت حتى الآن أكثر من 950 مشروعاً في أكثر من 75 بلداً.

تُقدَّم المنح في دورتين سنوياً خلال الربيع والخريف، مستهدفة الأصوات الجديدة في السينما، لا سيّما تلك التي تخوض تجربتها الإخراجية الأولى أو الثانية، وتشمل فئات الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية، التجريبية، المقالات البصرية، والمسلسلات بمختلف أشكالها.

تميزت دورة الربيع لهذا العام بحضور نسائي لافت مع 16 مشروعاً لمخرجات، وعودة اليمن والسودان من خلال أصوات نسائية، إلى جانب مشاريع من السعودية والبحرين وقطر، ما يعكس الحضور الخليجي المتنامي. كما شهدت مشاركة مواهب من فرنسا، العراق، كندا، المملكة المتحدة، الأردن، تونس، إيطاليا، مصر، لبنان، الولايات المتحدة، ألمانيا، الجزائر، اليابان، جنوب أفريقيا، فلسطين، روسيا، الهند، إيران، النرويج، والدنمارك، من بين دول أخرى.

وإلى جانب قطر، تمثّل المشاريع المختارة كلاً من: فرنسا، العراق، كندا، المملكة المتحدة، الأردن، تونس، إيطاليا، مصر، لبنان، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، الجزائر، سويسرا، بلجيكا، ليبيا، اليابان، سنغافورة، الفلبين، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، موزمبيق، فلسطين، البرتغال، روسيا، هولندا، إيران، الهند، النرويج، الدنمارك، المغرب، سوريا، رواندا، اليمن، أوزبكستان، والبحرين.

في هذا السّياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "تأسس برنامج المنح في المؤسسة لتقديم دعم قيّم للقصص الأصيلة والأصوات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم. وتُجسّد هذه الأفلام الخمسة والأربعون قصصاً جريئة ومتنوعة وتحمل قيماً إنسانية عميقة، وهي تتحدى المألوف وتسهم في رسم ملامح مستقبل السينما. في زمن تتزايد فيه النزاعات والتهجير والضبابية، توفر هذه القصص رؤى ضرورية تمسّ واقعنا وتؤكد على دور السينما المهم باعتبارها شاهدة على الأحداث، وجسراً للتواصل، ونداء للتضامن والتآزر".

شملت المشاريع المختارة هذا العام قصصاً متنوعة من بينها فيلم "نهاية العالم العربي" (المغرب، فرنسا، قطر)، الذي يصوّر انشطار القمر كبداية لتقسيم الكوكب بين يقظة وسبات، وفيلم "عسل وجنون" (العراق، كندا...) حول ممثل يواجه عقوبة الإعدام في ظل ديكتاتورية مسرحية.

أما قطر، فمثلتها المخرجة الجوهرة آل ثاني بفيلم "ساري وأميرة"، الذي يمزج بين الأسطورة والبقاء في بيئة صحراوية.

كما حضرت قضايا الهويّة والتمييز واللجوء، في أفلام مثل "تكلم" (تونس) و"كان يا ما كان في غزة" (فلسطين)، بينما ذهبت أفلام أخرى إلى استكشاف الأرشيف الشخصي والسياسي مثل "هل تحبني؟" و"مع حسن في غزة".

وضمّت القائمة أيضاً مشاريع وثائقية تلامس تغيّر المناخ وذاكرة الحرب والهوية الجمعية، منها "الأرض" (المغرب) و"ذاكرة" (روسيا)، ومسلسلات درامية مثل "الاستحواذ على الشرق" الذي يرصد التحوّلات الثقافية في دبي الستينات.

كما شهدت الدورة إنتاج أفلام تجريبية مثل "تخيلني وكأنني بلد الحبّ" (اليمن)، و"افعلها" (مصر)، وأخرى تتناول التراث الثقافي كـ "خيوط داعمة" (قطر، أوزبكستان).

وفي ما يلي قائمة الحاصلين على منح في دورة الربيع 2025:

الأفلام الروائية الطويلة:

مرحلة التطوير

نهاية العالم العربي (المغرب، فرنسا، قطر) للمخرج سامي صيدلي.

في المحمدية، يلمح الصياد الشاب سيمو القمر وهو ينشطر إلى نصفين. ومن الآن فصاعداً، ينشطر العالم ككل إلى نصفين أيضاً، إذ أن نصف البشر على الكوكب يغطون في سُباتٍ عميق ولا يتمكنون من الاستيقاظ، أما النصف الثاني فيراقبهم.



مرحلة الإنتاج

- عسل وجنون (العراق، كندا، المملكة المتحدة، الأردن، فرنسا، قطر) للمخرج أحمد ياسين الدراجي. يواجه الممثل سالم تهمة الإعدام بعد أن قام بسبّ الرئيس صدّام حسين على خشبة المسرح عن طريق الخطأ، فيدّعى الجنون. وفي مستشفى ببغداد، يقدّم أداءه الأروع والأهم على الإطلاق: الاستمرار في ادعاء الجنون حتى يبقى على قيد الحياة.

- تكلم (تونس، إيطاليا، فرنسا، قطر) للمخرج نجيب كثيري. يتتبع الفيلم قصة فتى تونسي أسمر البشرة يعاني من فقدان النطق التدريجي ويسعى لاستعادة صوته في مجتمع يرفض منحه ذلك. في تونس عام 2023، وسط أزمة المهاجرين وتصاعد رُهاب الأجانب، يجد "وليد" البالغ من العمر 12 عاماً عزاءه في السحر بينما يصارع لإثبات هويته ومواجهة التمييز.

- ساري وأميرة (قطر) للمخرجة الجوهرة آل ثاني. في وادي سخيمة ورماله وأجوائه القاسية، يكتشف زوجين بدويين هاربين من العدالة - بسبب سرقاتهما المتكررة - تحفة أثرية أسطورية تحمل سرّ البقاء على قيد الحياة في الصحراء، لكنها وفي الوقت نفسه توقظ قوى قد تدمرهما وتطيح بعالمهما.

مرحلة ما بعد الإنتاج

- الجولة 13 (تونس، قبرص، قطر) لمحمد علي نهدي ويروي قصة كامل، وهو بطل ملاكمة سابق يعيش حياة سعيدة مع زوجته سامية وابنهما الوحيد صبري. تنقلب حياتهما رأساً على عقب عندما يتم تشخيص صبري بورم خبيث.

- نجوم الأمل والألم (لبنان، الولايات المتحدة، ألمانيا، المملكة العربية السعودية، قطر) لسيريل عريس، حكاية رومانسية تدور أحداثها في بيروت على مدار 3 عقود، حيث يحاول حبيبان اتخاذ قرار بشأن تكوين أسرة وبناء حياة سعيدة، على الرغم من كافة المآسي التي مرّ بها لبنان في زمننا المعاصر.

- وراء النخيل (المغرب، فرنسا، بلجيكا، قطر) لمريم بن مبارك. في طنجة، تضطرب علاقة مهدي بسلمى بعدما يلتقي بماري، وهي فتاة فرنسية ثرية. ينجذب مهدي لأسلوب حياتها المرفه ويهمل سلمى، متجاهلاً أن أفعاله سيكون لها تبعات وخيمة.

- تحقيق مورسو (الجزائر، فرنسا، سويسرا، المملكة العربية السعودية، بلجيكا، قطر) من إخراج مالك بن سماعيل وجاك فيشي. هارون رجل مسن يعيش في وهران، الجزائر، ولديه سر خطير، فهو شقيق "العربي" وهو شخصية خيالية قُتلت في كتاب ألبير كامو الفرنسي الشهير "الغريب".

- خروج آمن (مصر، ليبيا، تونس، قطر) لمحمد حماد. يعاني شاب من اضطراب حاد بعد صدمة تعرض لها عندما شهد مقتل والده أثناء طفولته. والآن وبعد 10 سنوات، يجد نفسه مجبراً على إخفاء قاتل مطلوب للعدالة

كان يا ما كان في غزة (فلسطين، فرنسا، ألمانيا، البرتغال، الأردن، قطر) لعرب ناصر وطرزان ناصر. يجد طالب شاب وتاجر مخدرات - يتميز بشخصيته الجذابة - نفسيّهما في لعبة محفوفة بالمخاطر، يتخللها الموت والحياة والانتقام، خاصةً بعدما تُلفت عملياتهما نظر شرطي فاسد.

- بشر اعتادوا العزلة (الجزائر، فرنسا، قطر) للمخرج طارق تقية. في الصحراء، يلتقي أحد المهرّبين بعالم أنثروبولوجيا قديمة ورجل في مهمة إنقاذ. تراقب الثلاثة كاميرا طائرة (درون) وترصدهم وهم يعودون إلى قلب الصحراء حيث يلتقي العباقرة الطيبون والأشرار.

- من يرغب المطر يجب أن يقبل الطين (لبنان، فرنسا، قطر) لدانييل عربيد. في إحدى ليالي بيروت، تلتقي سوزان، وهي أرملة في الستينات من العمر، بأسامة وهو مهاجر غير شرعي يعمل في المدينة، ويقع الاثنان سريعاً في الحب.

- سعود وينه؟ (قطر) لمحمد الإبراهيم. يحاول شقيقان تنفيذ خدعة سحرية بعد سنوات من تعلّمهما إياها من والدها، لكن الأمور لا تسير كما خططا لها.



من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأفلام الروائية الطويلة: مرحلة ما بعد الإنتاج

- رينوار (اليابان، فرنسا، سنغافورة، الفلبين، إندونيسيا، قطر) لتشي هياكاو. في فيلمها الجديد، تصوّر المخرجة الحائزة على الجوائز تشي هاياكاوا رحلة شاعرية عن الصمود وقوة الخيال عبر حكاية عائلة مصابة بصدمات نفسية وتحاول التواصل من جديد مع العالم من حولها.

- تنويعات حول الموضوع ذاته (جنوب أفريقيا، قطر) لجيسون جيكوبز وديفون ديلمار. يقع راعية ماعز مسنّة فريسةً لشركة وهمية تعدها بالحصول على تعويضات من أجل والدها والذي لم يتلقى أية أموال نظير خدمته في الحرب العالمية الثانية. وبينما تنتظر المال الذي لا يأتي أبداً، تكسر عائلتها روتينها اليومي في عيد ميلادها الثمانين وهو ما يهدد ما تبقى من استقلاليتها.

-المتنبىء (موزمبيق، جنوب أفريقيا، قطر) من إخراج إكوي لانجا. عانى قسيس طيب من أزمة إيمانية ويفشل في زيادة عدد مرتادي كنيسته، فيبحث سراً عن حل بعدما سارت الأمور في طريقٍ لم يكن يتمناه.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأفلام الوثائقية الطويلة: مرحلة التطوير

- الأرض (المغرب، قطر) لبسمة الرقيوي. في جبال الأطلس المغربية، يواجه رعاة الغنم والمتزلجون الواقع المرير المتعلق بالتغيّر المناخي. ترصد متزلجة سابقة تحوّلت إلى مهنة الإخراج التناقض الصارخ بين طبيعة الجبال ومنتجع للتزلج خالٍ من الثلج، كان له أثره على الأرض وسكّانها.

- حتى إشعار آخر (فلسطين، بلجيكا، المملكة المتحدة، قطر) لسامي عودة. بعد السابع من أكتوبر، أعادت حركة إلكترونية رسم السردية الإسرائيلية-الفلسطينية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متحدّية القوى السياسية والاقتصادية التي تسعى إلى كتم الحقيقة.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأفلام الوثائقية الطويلة: مرحلة الإنتاج

- جنون تام (تونس، فرنسا، قطر) لإيناس أرصي. تنطلق صانعة أفلام في رحلة شخصية لاكتشاف سر عمها الأكبر الذي اختفى في فرنسا خلال حقبة السبعينيات وعُثر عليه في مستشفى للأمراض النفسية.

- تصميم رقصات الطاغية (سوريا، فرنسا، قطر). بين عاميّ 1970 و2000، حكم حافظ الأسد سوريا بقبضةٍ من حديد قبل أن يورّث الحكم لابنه بشّار. يتناول هذا الفيلم نجاح نظام الأسد في صياغة صورته بدقة من خلال وسائل الإعلام التي فرض سيطرته عليها، كاشفاً عن الأساليب الدعائية التي أتاحت استمرار هذا الحكم.

- مذكرات روحية (المغرب، قطر) للمخرجة ريم مجدي. فيلم وثائقي يتناول رحلة النضج التي تمر بها فتاة صغيرة، مع توثيق أثر الحركة الروحية على المجتمع المغربي.

- ملح الجنوب (تونس، فرنسا، بلجيكا) لرامي الجربوعي. في قابس، وهي واحة ساحلية يحاصرها مجمّع كيماوي، تحاول أسرة امتهنت الصيد لقمة العيش وتراود أعضاؤها فكرة الهروب والبحث عن مكانٍ آخر. وبينما ينهار البحر والأرض، تحاول أم وابنها الصمود برغم كل شيء، متمسكيّن بالوطن والذكريات ومشاعر الحب.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

الأفلام الوثائقية الطويلة: مرحلة ما بعد الإنتاج

- هل تحبني؟ (لبنان، فرنسا، قطر) للمخرجة لانا ظاهر. رحلة أرشيفية في بيروت، تمزج بين السينما اللبنانية من حقبة الخمسينيات والأفلام المعاصرة لاستكشاف الحالة النفسية للبنانيين والوضع الحالي للبلاد.

- مع حسن في غزة (فلسطين، ألمانيا، سويسرا، فرنسا، قطر) لكمال الجعفري. ثلاث أشرطة من طراز ميني دي-في توثق الحياة في غزة عام 2001 تُكتشف من جديد، لتقف شاهداً على مكان وزمان لم يعودا موجودين. ما بدأ كمحاولة للعثور على زميل سجن من عام 1989 يتحول إلى رحلة غير متوقعة من شمال القطاع إلى جنوبه، برفقة حسن، الدليل المحلي الذي يظل مصيره مجهولاً.

- باردي (المغرب، فرنسا، قطر) للمخرجة تالا حديد. يسلّط الفيلم الضوء على العلاقات الأخوية بين الفرسان في المغرب الوسطى، حيث يتنقل بين الواقع والخيال، وبين الشخصيات المنحازة للخير وأولئك الذين وقعوا في الخطيئة وبين ما هو مقدّس وبين ما هو مُدنّس.

من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأفلام الوثائقية الطويلة: مرحلة ما بعد الإنتاج

- ذاكرة (روسيا، فرنسا، هولندا، قطر) لفلادلينا ساندو. تغوص صناعة الفيلم، وهي إحدى الناجيات من الحرب في الشيشان، في ذكرياتها أملاً منها في تحويلها إلى صور نابضة للحياة على شاشة السينما.

- همس الرياح (إيران، قطر) لمحمد صادق إسماعيلي. تسابق جميلة، وهي فتاة أفغانية تبلغ من العمر 8 سنوات، الزمن هي وأسرتها لرؤية والدها لمرة أخيرة قبل إعدامه في إيران بتهمة تهريب المخدرات.

- اصطيادهم شباباً (الهند، ألمانيا، النرويج، الدنمارك، قطر) من إخراج بانكاج جوهار وسنينة كابور. مع زيادة شعبية حزب اليمين في الهند، تبدأ إحدى المدارس في إحدى أكثر مناطق البلاد حرارةً في تشجيع الطلاب على تبني الأفكار المتطرفة. وبينما يختار الصبي ساتيارث - 11 عاماً - نسخة أكثر انفتاحاً من دينه، فإن هاري - 12 عاماً - يبدأ في تبني الأفكار المعادية للإسلام.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المسلسلات التلفزيونية: مرحلة التطوير

- ريشة في الهوا (مصر، قطر) لشريف البنداري. على الرغم من زيارتهما لأماكن مشتركة وبحث كل منهما عن شريك الحياة، فإن طارق وليلى لا يلتقيان أبداً. تقرر سلوى، رواية الحكاية، التدخل، فتبدأ سلسلة من المحاولات الكوميدية لإجراء ذلك اللقاء المنتظر.

- الميشلان (الولايات المتحدة، الأردن، قطر) لعبد الرحمن صقر. يقرر أحد الطهاة الذي حقق شهرة واسعة مؤخراً إعادة إطلاق مشواره المهني في عمّان، الأردن، حيث يكتشف مرض والده.

-الاستحواذ على الشرق (السعودية، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، المغرب، الأردن، قطر) لهنا خليل. تبدأ الأحداث في دبي خلال عام 1966، فبينما تتحوّل الإمارة وتشهد نقلة نوعية بفضل اكتشاف النفط، يقع مقيمة بريطانية وسيدة محليّة شابة في دوّامة من الطموح والخيانة. فبينما تسعى الأولى إلى الحب والانتماء، تعاني الأخرى من قيود التقاليد، ويخاطر الاثنان بكل شيء ويخوضان صراعات مع الأعراف الثقافية والأعداء الذين يهددون بتدمير حياتهما.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مسلسلات الويب: مرحلة الإنتاج

- كابتن شديد (مصر، قطر) لرامي الجابري. يتحوّل بائع خضراوات بسيط إلى بطل خارق أثناء إنقاذه لابنته من فيروس مميت انتشر في حبّات الطماطم ويستهدف الأطفال بشكلٍ خاص. وسرعان ما ينطلق البائع في رحلة محفوفة بالمخاطر للقضاء على المنظمة المُتسبّبة في انتشار الفيروس.

- تراث الضوء: أصداء من بيت الحكمة (قطر) لمها النعيمي. مسلسل وثائقي درامي، برسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي، يجسد العصر الذهبي للعلوم العربية، متتبعاً أبرز الاختراعات بدءاً من بيت الحكمة ووصولاً إلى طريق الحرير، مع التركيز على الأثر الكبير للحضارة الإسلامية في مجال المعرفة على مستوى العالم.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأفلام الروائية القصيرة: مرحلة التطوير

- الصانع: رحلة البشت (قطر) لعبد الرحمن المانع. إلى منطقة راس أبروق النائية في قطر، يسافر رجل أمريكي يبلغ من العمر 25 عاماً لإتقان تقاليد البشت العربية الأصيلة بمساعدة من شابين قطريين، لكنه سرعان ما يدرك أن الحفاظ على التقاليد الثقافية يشتمل على ما هو أبعد من مجرد إدراك التقاليد، بل يعني أن تكون جزءاً من إرث حيّ لا ينضب.

- داخل اللوحة البيضاء (قطر) لآمنة البنعلي. توجب على شابة معزولة في منزلها أن تتحدي وتتمرد على قوتين متضادتين تحاولان كبح جماح هويتها أملاً في استعادة ذاتها.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأفلام الروائية القصيرة: مرحلة الإنتاج

- وداعاً حبيبي (فلسطين، الولايات المتحدة، قطر) لمايك الشريف. بعد أن يقوم أحد المخربين بطلاء رسالة تهديد على جدار المطعم الذي تمتلكه عائلته، يمر صبي فلسطيني أمريكي بمرحلة تحوّل لحماية المطعم ووالدته.

- الفتاة التي صرخت: جرّافة! (فلسطين، قطر) لرامي عليان. تتنقل زينة، الطفلة ذات السبعة سنوات، بين التلال المحيطة بقريتها على درّاجة صدئة، ونراها وهي مصممة على إيقاف الجرافات التي جاءت لتدمير منزلها.

- واحد وتلاتين (مصر، قطر) لسامح علاء. ي ليلة حالكة في القاهرة، تبحث نادية عن مكانٍ للنوم لكن المدينة ترفض تحقيق أمنيتها.

- غفلة (لبنان، قطر) لطوني الغزال. في عالم يحكمه إيقاع الوقت المتسارع، يسابق صانع ساعات الزمن لابتكار الساعة الأمثل من أجل ابنته الوحيدة.

سانتا خان (البحرين، قطر) لمريم مير. عندما تتعطل دراجة رجل باكستاني يؤدي دور سانتا كلوز في يوم عيد الميلاد، يُجبر على تغيير مساره عبر صحراء بحرينية سيريالية، ويسابق الزمن لتنفيذ متطلبات مناوبته في المجمع التجاري المحلي.

- الضحكة الأخيرة (السعودية، قطر) لنور الخضرا. في مجتمع يتحكم بالمشاعر، يكتشف أحد عمال مصانع الصباغة مكاناً لا يخضع للمراقبة، فيواجه النظام القمعي ويتكبّد ثمن المشاعر والحرية والإنسانية.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأفلام الوثائقية القصيرة – مرحلة الإنتاج

- السّر بالكراع (السودان، رواندا، قطر) لنورا عادل سليمان. على خلفية الثورة التي اندلعت في شهر ديسمبر والحرب الأهلية في السودان، تنطلق شقيقتان في رحلة هجرة تتحول إلى مغامرة من ريف السودان إلى شرق أفريقيا، وهي رحلة توطد علاقتهما ببعضهما البعض وبوالديهما الراحلين.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأفلام القصيرة: تجريبية/مقالية – مرحلة التطوير

- خيوط داعمة (قطر، أوزبكستان) لفهد العطية. عمل تعبيري شاعري يستكشف المهارات الفنية والصمود الإنساني لسيدات أوزبكستان واللواتي يغزلنّ الحرير يدوياً ولهنّ دور لا يستهان به في الحفاظ على التاريخ والذاكرة والمغزى الطامن في قلب وادي فيرجانا.

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأفلام القصيرة: تجريبية/مقالية – مرحلة الإنتاج

- تخيلني وكأنني بلد الحبّ (اليمن، هولندا، قطر) لثناء فاروق. تأمل تجريبي شاعري حول الذاكرة والانتماء والهوية، يرصد تجربة العودة إلى وطنٍ بدّله الوقت والنزاع، وأعباء تذكّر الماضي.

- افعلها (مصر، قطر) ليمنى العرشي. فيلم تجريبي قصير يتأمل في أهمية الفانتازيا كرد فعل مباشر لعالم سيطر عليه القلق.

