إيلاف من بيروت: غابت المغنية والممثلة الأميركية كيتي بيري عن حفل زفاف رجل الأعمال الأميركي جيف بيزوس وخطيبته الإعلامية لورين سانشيز، الذي أُقيم في مدينة البندقية الإيطالية، رغم العلاقة الوثيقة التي تجمعها بالثنائي.

في الوقت ذاته، نشرت بيري سلسلة من الصور ومقاطع الفيديو من أستراليا، حيث تُحيي هناك حفلات ضمن جولتها الغنائية "Lifetimes Tour". وعلّقت سانشيز على منشور النجمة الأميركية بعبارة مقتضبة: "نفتقدك يا كيتي"، في إشارة إلى الغياب اللافت.

من جانبه، حضر الممثل أورلاندو بلوم، الشريك السابق لبيري ووالد طفلتها، حفل الزفاف. وكان الثنائي قد أنهى زواجهما مؤخرًا بعد ارتباط دام 9 أعوام.

ولم تُصدر بيري أو بلوم تعليقًا رسميًا على خلفية غيابهما أو طبيعة علاقتهما الحالية، رغم محاولات شبكة CNN التواصل مع ممثليهما للحصول على توضيح.

تجدر الإشارة إلى أن بيري وسانشيز كانتا ضمن طاقم نسائي بالكامل شارك، في نيسان (أبريل) الماضي، في مهمة "بلو أوريجين" السياحية شبه المدارية، والتي نظمها بيزوس ضمن برامج شركته الفضائية.