إيلاف من بيروت: أطلق الفنان المصري عمرو دياب، يوم الخميس، ألبومه الجديد "ابتدينا"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وعدد من منصات الاستماع الرقمي، في عمل موسيقي يجمع بين روح التجديد ولمسات عائلية خاصة.

يضم الألبوم 15 أغنية تنوّعت بين الأنماط الإيقاعية والرومنسية، وبرز فيه التعاون العائلي مع ابنه عبدالله وابنته جانا، حيث شارك كلاهما في الغناء باللغة الإنجليزية إلى جانب والدهم في أغنيتين منفصلتين. كما سجل الألبوم عودة التعاون بين دياب والملحن عمرو مصطفى، بعد فترة غياب.

تشارك جانا دياب والدها الغناء في أغنية "خطفوني"، التي جمعت كلمات تامر حسين وجانا دياب، وألحان عمرو مصطفى، بمشاركة فنية من مغني الراب المعروف بلقب "Orange". أما عبدالله دياب، فيظهر كمغنٍ مشارك في أغنية "يلا"، من ألحان عزيز الشافعي وكلمات تامر حسين.

ومن أبرز أغاني الألبوم التي حملت عنوانه، "ابتدينا"، كتبها تامر حسين ولحّنها عمرو مصطفى، فيما سجّل عمرو دياب لنفسه لحناً لأغنيتي "ارجعلها" (كلمات: بهاء الدين محمد)، و"حبيبتي ملاك" التي شارك في تلحينها أحمد إبراهيم على كلمات أمير طعيمه.

ويعد الألبوم منصة لتعاونات جديدة، من بينها أول شراكة بين "الهضبة" والشاعرة منّة القيعي، التي كتبت أغنية "يابخته" بلحن لعزيز الشافعي، كما كتب الشافعي ولحن أغنية "ماتقلقش". وأسهم محمد يحيى بخمسة ألحان، من بينها "شايف قمر"، و"بابا"، و"خبر أبيض"، و"إشارات"، و"قفلتني اللعبة"، بتعاون مع شعراء متنوّعين أبرزهم أيمن بهجت قمر وملاك عادل.

وشمل الألبوم أيضًا أغنيتي "ماليش بديل" (كلمات: تامر حسين، ألحان: إسلام زكي)، و"دايمًا فاكر" (ألحان: شادي حسن). أما "هلونهم"، فهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعيد.

يصدر ألبوم "ابتدينا" عن شركة "Sony Music Middle East"، ويأتي بعد فترة من الجولات الغنائية التي أحياها دياب داخل وخارج مصر، في وقت يستمر فيه في تقديم مشاريع فنية جديدة تجمع بين الطابع المحلي والانفتاح العالمي.