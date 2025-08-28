تسبب الموسيقي المصري حسن الشافعي بجدل واسع بعد تقديمه، في حفله بالساحل الشمالي، أغنية مقتبسة من زامل "ما نبالي" المرتبط بجماعة الحوثي اليمنية بعد اتهامه بالتحريض على العنف. هذا ما دفع الشافعي للاعتذار موضحًا أنه لم يكن يعلم بارتباط النص بأية جهة سياسية وأن الهدف كان فنيًا بحتًا لإحياء التراث اليمني والعربي. وقرر الشافعي حذف المقطع من حساباته ورفض أن يُربط اسمه بالعنف أو السياسة. كما أكدت جمعية المؤلفين والملحنين أنها لن تتخذ أي إجراء ضده، مشددة على حسن نيته وتركيزه على الموسيقى التراثية بطرق مبتكرة.

