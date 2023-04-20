في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، نزين مائدة الإفطار الأخير بالدجاج المحشو والمطهو فوق الخضار المشكلة، وبسلطة الفريكة، ونختم شهر الصوم بالمهلبية التركية.

دجاج محشو بالأرز واللحم مع الخضار

المكونات والمقادير

  • دجاجة وزنها كيلوغرام
  • كوب من الأرز الأميركي
  • 250 غرام من لحم البقر المفروم
  • كوب ونصف من مرق الدجاج
  • كوب من الجزر المقطع
  • كوب من الكوسا المقطعة
  • عودان من الكرفس
  • نصف حبة كراث
  • ربع ملعقة من الهيل المطحون
  • نصف ملعقة من القرفة
  • ملعقة صغيرة من السبع بهارات
  • ربع ملعقة من البهار الحلو
  • ربع كوب من الفستق الحلبي المقلي
  • ربع كوب من اللوز المقشر والمقلي
  • ربع كوب من الكاجو المقلي
  • ربع كوب من الصنوبر المقلي
  • 3-4 بصلات صغيرة مقشرة
  • 6-8 حبات كاملة من الهيل
  • 4 ملاعق طعام من الزيت
  • ملعقتا طعام من الزبدة
  • ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

  • ننضف الدجاجة جيدا وننزع الزوائد منها ونفركها بليمونة ثم نشطفها جيداً
  • نفرك داخلها بالملح والبهار الاسود ونضعها على فوطة مطبخ حتى تصفى من الماء
  • في قدر، نضع الزيت ونبدأ بقلي المكسرات كل نوع وحده
  • في نفس الزيت، نقلي اللحم المفروم مع البهارات حتى ينضج ونضيف الأرز المغسول
  • نقلب قليلا ونضع مرق الدجاج ثم نخفف النار ونترك الأرز حتى ينضج ثم نتركه في طبق واسع ليبرد
  • نخلط مع الأرز نصف كمية المكسرات المقلية ونحتفظ بالنصف الآخر للتزيين
  • نحشو الدجاجة جيدا حتى تمتلئ بالكامل
  • نخيط شق الدجاجة بالابرة والخيط ونربط القائمتين معاً
  • في صينية الخبز، نضع كل الخضار المقطعة والكرفس والكراث والبصل وحبات الهيل ثم نملح ونبهر
  • نضع الدجاجة بعد فركها جيدا بالملح والزبدة والبهار الاسود فوق الخضار ونضيف مقدار كوبين من الماء فوق الخضار (الأفضل لو توفر مرق الدجاج)
  • نغطي الصينية بورق القصدير وندخلها في فرن محمى مسبقا ربع ساعة
  • نخف النار ونتركها على نار متوسطة ساعة ونصف على أن نسقي الدجاجة بين الحين والآخر بالعصارة التي في الصينية
  • قبل ان تنضج بوقت قصير ننزع ورق القصدير وندهن سطح الدجاجة مجددا بالزبدة
  • نتركها لتتلون بلون ذهبي من دون أن تحترق
  • نقدم الدجاجة بجانب الخضار المسلوقة ونزين بالمكسرات الباقية

سلطة الفريكة

المكونات والمقادير

  • كوب من الفريكة المسلوقة
  • كوب من الفليفلة الملونة
  • ربع كوب من البقدونس المفروم
  • ملعقتان كبيرتان من النعناع المفروم
  • ربع كوب من الفجل المقطع
  • ربع كوب من الطماطم الكرزية المقطعة
  • ربع كوب من البصل الأخضر المقطع
  • ربع كوب من حبات الرمان
  • ملعقة كبيرة من الخل الأحمر
  • ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان
  • عصير ليمونة
  • 4 ملاعق من زيت الزيتون
  • ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
  • ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

  • في طبق التقديم، نخلط الفريكة المسلوقة مع الخضار المقطعة والمفرومة
  • في وعاء صغير، نخلط مكونات الصلصة الخرة ونضيفها فوق خليط الفريكة
  • نزين بالرمان

المهلبية التركية

المكونات والمقادير

  • ليتر حليب
  • ملعقة كبيرة من الزبدة
  • نصف كوب من القشدة
  • كوب من السكر
  • ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر
  • ملعقتان كبيرتان من النشاء

طريقة التحضير

  • في وعاء، نغلي الحليب ثم نرفعه عن النار، ثم نضيف السكر
  • نذوب النشاء في القليل من الماء ثم تضيفه إلى الحليب
  • نترك المزيج على النار مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام سميك
  • نضيف الزبدة وماء الزهر والقشدة
  • نضب المهلبية في أطباق التقديم ونزينها بالفراولة
  • تقدم المهلبية التركية باردة من الثلاجة مباشرةً