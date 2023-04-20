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في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، نزين مائدة الإفطار الأخير بالدجاج المحشو والمطهو فوق الخضار المشكلة، وبسلطة الفريكة، ونختم شهر الصوم بالمهلبية التركية.

دجاج محشو بالأرز واللحم مع الخضار

المكونات والمقادير

دجاجة وزنها كيلوغرام

كوب من الأرز الأميركي

250 غرام من لحم البقر المفروم

كوب ونصف من مرق الدجاج

كوب من الجزر المقطع

كوب من الكوسا المقطعة

عودان من الكرفس

نصف حبة كراث

ربع ملعقة من الهيل المطحون

نصف ملعقة من القرفة

ملعقة صغيرة من السبع بهارات

ربع ملعقة من البهار الحلو

ربع كوب من الفستق الحلبي المقلي

ربع كوب من اللوز المقشر والمقلي

ربع كوب من الكاجو المقلي

ربع كوب من الصنوبر المقلي

3-4 بصلات صغيرة مقشرة

6-8 حبات كاملة من الهيل

4 ملاعق طعام من الزيت

ملعقتا طعام من الزبدة

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

ننضف الدجاجة جيدا وننزع الزوائد منها ونفركها بليمونة ثم نشطفها جيداً

نفرك داخلها بالملح والبهار الاسود ونضعها على فوطة مطبخ حتى تصفى من الماء

في قدر، نضع الزيت ونبدأ بقلي المكسرات كل نوع وحده

في نفس الزيت، نقلي اللحم المفروم مع البهارات حتى ينضج ونضيف الأرز المغسول

نقلب قليلا ونضع مرق الدجاج ثم نخفف النار ونترك الأرز حتى ينضج ثم نتركه في طبق واسع ليبرد

نخلط مع الأرز نصف كمية المكسرات المقلية ونحتفظ بالنصف الآخر للتزيين

نحشو الدجاجة جيدا حتى تمتلئ بالكامل

نخيط شق الدجاجة بالابرة والخيط ونربط القائمتين معاً

في صينية الخبز، نضع كل الخضار المقطعة والكرفس والكراث والبصل وحبات الهيل ثم نملح ونبهر

نضع الدجاجة بعد فركها جيدا بالملح والزبدة والبهار الاسود فوق الخضار ونضيف مقدار كوبين من الماء فوق الخضار (الأفضل لو توفر مرق الدجاج)

نغطي الصينية بورق القصدير وندخلها في فرن محمى مسبقا ربع ساعة

نخف النار ونتركها على نار متوسطة ساعة ونصف على أن نسقي الدجاجة بين الحين والآخر بالعصارة التي في الصينية

قبل ان تنضج بوقت قصير ننزع ورق القصدير وندهن سطح الدجاجة مجددا بالزبدة

نتركها لتتلون بلون ذهبي من دون أن تحترق

نقدم الدجاجة بجانب الخضار المسلوقة ونزين بالمكسرات الباقية

سلطة الفريكة

المكونات والمقادير

كوب من الفريكة المسلوقة

كوب من الفليفلة الملونة

ربع كوب من البقدونس المفروم

ملعقتان كبيرتان من النعناع المفروم

ربع كوب من الفجل المقطع

ربع كوب من الطماطم الكرزية المقطعة

ربع كوب من البصل الأخضر المقطع

ربع كوب من حبات الرمان

ملعقة كبيرة من الخل الأحمر

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان

عصير ليمونة

4 ملاعق من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

في طبق التقديم، نخلط الفريكة المسلوقة مع الخضار المقطعة والمفرومة

في وعاء صغير، نخلط مكونات الصلصة الخرة ونضيفها فوق خليط الفريكة

نزين بالرمان

المهلبية التركية

المكونات والمقادير

ليتر حليب

ملعقة كبيرة من الزبدة

نصف كوب من القشدة

كوب من السكر

ملعقتان كبيرتان من ماء الزهر

ملعقتان كبيرتان من النشاء

طريقة التحضير