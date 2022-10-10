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إيلاف: تحت رعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، تنطلق النسخة التاسعة والعشرون من معرض المجوهرات والساعات، في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض والمؤتمرات "أدنيك"، بمشاركة 170 شركة محلية وعالمية من أكثر من 20 دولة من جميع مناطق العالم.



يشكل معرض المجوهرات والساعات منصة لعرض أجمل المجوهرات وأحدث الساعات، التي صاغتها أنامل كبار المصممين على المستوى المحلي والعالمي.



يُتيح المعرض على مدار خمسة أيام فرصةً لاستكشاف مجموعات دور مجوهرات وساعات معروفة وأخرى صاعدة من مختلف أنحاء العالم، منها مجوهرات كوهينور الهندية التي تأسست في العام 1862، وتصاميم مجوهرات نصولي، ومجوهرات جورج حكيم التي تأسست عام 1875، والتصاميم الإيطالية الفاخرة لعلامة فيسكيتي، وبيشكار ديفجي، وفيراري فيرينز، وتاباريني، وغيرها الكثير من العلامات التجارية الفاخرة.



يشكل المعرض علامة فارقة على خارطة أهم الفعاليات في الإمارة، ولقد استقطب العام الماضي أكثر من 6 آلاف زائر من عشاق المجوهرات، والمشترين، والرواد في عالم صناعة المجوهرات والساعات. ويقدم المعرض في نسخة هذا العام ضمن صالة التصاميم الإماراتية، قطعاً فريدةً تحاكي تراث الإمارات بمصوغات امتزجت بالرقي والعمق التاريخي الأصيل والحداثة.



كما تتضمن فعاليات المعرض الإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز "الإبداع" التي تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها منذ انطلاقها للمرة الأولى، لاختيار أفضل مصممي المجوهرات ضمن مسابقة يقيمها معرض المجوهرات والساعات بالتعاون مع مصممة المجوهرات الإماراتية عزة القبيسي. الاشتراك بالمسابقة متاح أمام كافة مصممي المجوهرات الصاعدين المحليين، لتقديم أعمالهم المبتكرة.





