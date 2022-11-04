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تمزج المجموعة الأخيرة من فيكتوريا بيكهام وريبوك بين عالمي الرياضة والموضة حيث تكشف عن صورة ظلية أكثر جاذبية مع بدلات داخلية تظهر الجلد وأقمشة لامعة.



تعليقًا على المجموعة الجديدة، قالت فيكتوريا بيكهام، المديرة الإبداعية: "لقد ألهمني في هذا الموسم قوة واتزان لاعبات الجمباز الأولمبيات، لذا أردت أن أسلط الضوء على خزانة ملابسهم الرياضية والحفاظ على وفائي لأسلوب VB المميز الخاص بي. لطالما كان الشعور بالثقة أمرًا مهمًا بالنسبة لي، واتطلع دائمًا إلى تمكين النساء ليبدوا في أفضل حالاتهن عندما يمارسن التمارين الرياضية. وقد استخدمنا في مجموعة Drop Seven قماشًا جديدًا غير لامع ومنسوجًا بإحكام لنحت الجسم وإظهار مفاتنه".



تقدم المجموعة الجديدة ملابس كلاسيكية تشمل جاكيت VB المنفوخ وتراك جاكيت وبنطلون بالإضافة إلى قطع أيقونية مثل سترة Cowl Neck والتي سيتم تحديثها موسميًا بألوان جديدة. وما يميز هذه البدلة عن الثياب الكلاسيكية هي قصتها الجريئة التي تمنح ملابس التمارين إطلالة مثيرة.



في هذا الموسم، تم استخدام اللون البرتقالي الشمسي المميز على خلفية سوداء دراماتيكية تجمع بين اللمسات المتباينة من الأزرق الجليدي وأحمر الشفاه الوردي الباهت. وتوفر الشعارات الجريئة والكبيرة المستوحاة من أرشيف ريبوك أقصى قدر من التأثير.



وتشهد الأحذية عودة فيكتوريا بيكهام Club C المصممة من الجلد الأبيض الفاخر مع تفاصيل منقوشة بالإضافة إلى فيكتوريا بيكهام Zig Kinetica، والتي تأتي باللون البرتقالي الشمسي. ويتم تحديث كل من التصميمين موسميًا باللون الأزرق الجليدي الرقيق.

