إيلاف: تعود مغنية البوب الكوري المخضرمة "بوا" بألبومها المصغر الثالث "Forgive Me" في وقت لاحق من هذا الشهر.

في 8 نوفمبر ، أعلنت "SM Entertainment" عن عودتها بصورة غامضة لها بالأبيض والأسود وهي تستلقي على أريكة في فضاء ملي بالآلات الموسيقية، بالإضافة إلى تفاصيل إصدار أغنية "Forgive Me"، التي تمثل ألبومها المصغر الثالث ، المقرر إصداره في 22 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت كوريا.

يذكر أن أغنية "Forgive Me" تأتي بعد عامين تقريبًا من إصدار "BoA" ألبومها العاشر باللغة الكورية "Better" في ديسمبر 2020. حيث قضت المغنية معظم عامي 2020 و 2021 كمحكمة في سلسلة مسابقة الرقص التليفزيونية الكورية الجنوبية الشهيرة "Street". كما تستضيف BoA حاليًا برنامج K-909 ، وهو برنامج موسيقي أسبوعي تم إطلاقه حديثًا.

في كانون الأول (ديسمبر) 2021 ، تم الكشف عن BoA كعضوة في مجموعة "غيرلز أون توب" التابعة لشركة SM Entertainment. ظهرت لأول مرة في الوحدة الأولى في عرض الفرقة "GOT The Beat" ، بأغنية "Step Back" المنفردة في يناير.

بصرف النظر عن BoA ، ضمت "GOT The Beat" المطربين والراقصين الرئيسيين من كل مجموعة فتيات تحت إدارة SM ، بما في ذلك Taeyeon و Hyoyeon من "Girls Generation" و ويندي و سيولغي من Red Velvet ، ووينتر وكارينا من aespa.

ظهرت بوا لأول مرة كمغنية في كوريا الجنوبية عن عمر يناهز 14 عامًا في عام 2000 ، وسرعان ما حولت تركيزها إلى السوق اليابانية بعد أن حققت النجاح هناك. أصدرت حتى الآن عشرة ألبومات استوديو باللغة الكورية وتسعة ألبومات استوديو باللغة اليابانية ، إلى جانب ألبوم باللغة الإنجليزية بعنوان ذاتي. من بين أنجح أغانيها "Atlantis Princess" و "Only One" و "Kiss My Lips" ، من بين أغنيات أخرى كثيرة.