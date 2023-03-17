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إيلاف: مجموعة سارة بيرتون لألكساندر ماكوين تدور حول "رؤية" الأشياء مرة أخرى - لا تتجول ومطرقاً رأسك أو عينيك مغمضتين- ولكن رؤية الآخر. ومن هنا جاءت العين المطبوعة على الفساتين والبدلات.

"العين هي أكثر رمز فريد للإنسانية - كل واحدة تشبه بصمة الإصبع". قالت بيرتون، موضحة البصمات المكبرة والصور المليئة بالرافيا لقزحية العين ، والبؤبؤ ، والرموش المضمنة في الفساتين وتنتشر فوق بدلة بنطلون.

أعطتها هذه الفكرة الدافع لبدء التعامل مع مجموعة من الموضوعات التي لطالما اهتمت دار ماكوين بها: الطبيعة والتكنولوجيا ، والتاريخ العميق والمخاوف الحالية.

إلى جانب الروايات الزخرفية، خرجت خياطة نظيفة وحادة. انظروا إلى اثنين: إحياء لسراويل ماكوين ذات الخصر الهابط، مع سترة توكسيدو قصيرة مقطوعة إلى نقاط حادة في الأمام وبقية متوازنة للتأرجح في الخلف.

هناك أجيال لم تسمع من قبل عن سراويل ماكوين ذات الخصر الهابط - اخترع ألكسندر ماكوين ذلك التحول الهائل لتصميم السراويل في التسعينيات. لكن الأهمية الشديدة للتعرض للجذع والملابس المصممة لكشف شرائح من اللحم العاري لا تحتاج إلى تفسير لعيون جديدة".

تقوم سارة بيرتون بالتصميم في عالم مختلف ، لكن الموضوعات التي جلبتها ، والمهارات المتأصلة في المنزل لها صدى أكثر من أي وقت مضى اليوم.