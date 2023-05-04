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إيلاف: كشفت علامة إيترو عن إطلاق تشكيلة جديدة للأطفال تضم أزياءً تناسب حديثي الولادة والرضّع والأطفال، لتوفر خياراتٍ شاملة لجميع الفئات العمرية منذ لحظة الولادة وحتى عمر 16 عاماً.



وتعتزم العلامة إطلاق التشكيلة الجديدة بالتزامن مع تشكيلة ربيع وصيف 2024 بعد عقد اتفاق ترخيصٍ عالمي مع سيمونيتا، العلامة الرائدة والمتخصصة بتصميم أزياء الأطفال الفاخرة.



وتأتي الشراكة الجديدة بإلهامٍ من الرؤية الفنية للمدير الإبداعي ماركو دي فينشنزو، لتقدم مفهوماً شاملاً يحاكي أعلى معايير الجمال والأناقة بإلهامٍ من جوهر تشكيلات العلامة المخصصة للرجال والسيدات والتي توسعت مؤخراً لتشمل فئة الأطفال.



وتستوحي التشكيلة الجديدة أقمشتها وتصاميمها المميزة من أزياء البالغين وتقدم خياراتٍ من الأزياء المتناسقة للأمهات والفتيات. وتضم تشكيلة حديثي الولادة مجموعة هدايا تناسب الأطفال منذ الولادة وحتى عمر السنة.



وتشمل التشكيلة أحذية ومنتجات جلدية مصممة من أجود المواد ومزينة بأجمل الطبعات والتطريزات.



