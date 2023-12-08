نيويورك: أطلقت شركتا "ليغو" و"إبيك غيمز" لعبة "ليغو فورتنايت" التي تشكّل نسخة من "فورتنايت" الرقمية التي يقبل عليها مئات الملايين، فيما يُتوقّع أن تتيح اللعبة الجديدة لكل من الشركتين توسيع قاعدة جمهورهما.

وتستخدم هذه اللعبة المجانية والمُتاحة على نطاق واسع على غرار سابقتها، رموزاً مرئية كثيرة من "فورتنايت"، لكن مع شخصيات من "ليغو"، بالإضافة إلى مواد تركيب وأدوات مستوحاة من عالم اللعبة الخاصة بالشركة الدنماركية العملاقة.

وتدور أحداث اللعبة في عالم مشابه لذلك الخاص بـ"فورتنايت" التي أُطلقت سنة 2017، لكن ضمن مساحة أكبر من مساحة جزيرة "فورتنايت" بـ19 مرة.

ولعبة "ليغو فورتنايت" هي أول إنجاز مشترك كبير بين شركتي "ليغو" و"ابيك غيمز" منذ الإعلان في نيسان/أبريل 2022 عن استحواذ المجموعة الدنماركية وشركة "سوني" على حصة من رأسمال "ابيك غيمز"، لقاء ملياري دولار.

وحرص مبتكرو "ليغو فورتنايت" على أن تكون كل المنشآت المبنية في اللعبة، قابلة للإنجاز بقطع الليغو.

وقالت مديرة التسويق في الشركة جوليا غولدن "نحن نبني جسراً بين العالمين الفعلي والرقمي، وهو أمر لم يُنجز من قبل نوعاً ما"، مؤكدةً أنّ "ليغو فورتنايت" ليست سوى البداية.

ورأت أن اللعبة تشكّل فرصة للمجموعة "تمكّنها من دعوة مزيد من اللاعبين الرقميين لاختبار العالم المادي لقطع الليغو".

وأشار رئيس "إبيك غيمز" آدم سوسمان، من جانبه، إلى أنّ اللعبة "ستجذب عدداً كبيراً من الأطفال، وكذلك مراهقين وبالغين".