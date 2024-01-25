إيلاف من سويسرا: قدمت Bally مجموعة Ballyrina الجديدة الساحرة من أحذية الباليه المسطحة، مستوحاة من تاريخ العلامة التجارية السويسرية الفاخرة في صناعة الأحذية لمجموعة متنوعة من الألعاب الرياضية على مدار 172 عامًا من التراث.

مع مجموعة Ballyrina، تعيد Bally النظر في أرشيفاتها ويتم إعادة تصور أسلوب الباليه من خلال عدسة معاصرة.

من بين الأنماط الثلاثة لحذاء Ballyrinas، يتم تقديم Byntia باللون الأزرق الفاتح بجانب حمام السباحة وأنماط لامعة محايدة خالدة مما يجعلها بديلاً أنيقًا للكعب العالي.

تتميز الأحذية العملية والمريحة ومتعددة الاستخدامات بأصابعها الدائرية وصورها الظلية الأنيقة مما يجعلها مثالية للحظات أثناء التنقل مع توفير طريقة متطورة لارتداء أي مجموعة.

يتم تقديم الأحذية في علبة ذات إصدار محدود، تتميز بشعار راقصة الباليه الأصلي من أربعينيات القرن العشرين، والذي أعيد تفسيره برقائق ذهبية في يومنا هذا.