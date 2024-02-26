إيلاف من دبي: يقول مصمم الأزياء اللبناني سعيد قبيسي لـ”إيلاف” إن مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2024 "سيمفونية الألوان" تجمع بين مفهومي الأنوثة والقوة، وتجسدها بتقنيات يدوية دقيقة، مثل الخياطة اليدوية والتطريز والتطعيم بالخرز والزخرفة والخياطة والتصاميم من أقمشة خفيفة الوزن، بأسلوب يعكس روح الأنوثة العصرية. وينصح الشباب بتحقيق أهداف واقعية أولاً ثم السعي نحو الأهداف الأكثر طموحاً تالياً.

استطاع قبيسي، بامتزاج ثقافات متعددة وتأثيرات فنية متنوعة، أن يرسم لنفسه مساراً خاصاً في عالم الموضة. وتعكس تشكيلته الجديدة تنوعًا فريدًا في الألوان والقصات. يقول سعيد قبيسي لـ”إيلاف” إنه استعان بأفخر أنواع الأقمشة والمواد في تشكيلته، وتتنوع الأقمشة لتضم أنسجة الشيفون والساتان والدانتيل والأورجانزا”.

يضيف قبيسي إن تشكيلة ربيع وصيف 2024، من الفساتين المنسدلة إلى البدلات الرسمية، تُلائم مختلف المناسبات، وتُلبي احتياجات المرأة العصرية التي تبحث عن إطلالة فريدة تُبرز جمالها وشخصيتها، موضحاً “ركزت على مزيج من الألوان والأقمشة التي تُقدم للمرأة شعورًا بالراحة والأناقة في آن”.

هي ملهمتي

تخاطب أزياء سعيد قبيسي المرأة العصرية، فهو دائم الاطلاع على الثقافة والتاريخ والفن، مما يضفي عمقاً إلى تصاميمه. ويقول إن "المرأة هي مصدر إلهامي، وأسعى دائمًا إلى تقديم تصاميم تُبرز جمالها وشخصيتها”.

يضيف "أحرص دائمًا على استخدام تقنيات دقيقة في تصميم الأزياء، وأعتقد أن هذا هو ما يميز علامتي التجارية. أريد أن تشعر كل امرأة ترتدي تصاميمي بأنها مميزة”.

تجسدت مسيرة مصمم الأزياء اللبناني في علامة تجارية تعكس جوهره وأسلوبه الفريد. وتشتهر دار سعيد قبيسي بالأزياء الراقية، لكنه يسعى أيضًا إلى تنوع قطع مجموعته لتناسب مختلف المناسبات، مؤكدًا انها تجمع بين جودة التصميم والراحة والأناقة.

يقول قبيسي إن علامته توظّف مجموعة من العناصر المميزة لتصميم الأزياء اليومية وإطلاق تشكيلة من الفساتين الفاخرة، وبدلات الجمبسوت المثالية لحفلات العشاء وأمسيات الزفاف وغيرها من المناسبات.

وحرصت الدار على تصميم كل قطعة بدقة وحرفية عالية تضمن للمرأة أناقة تضاهي إطلالات النجمات العالميات وتعزز شعورها بالراحة بفضل الأقمشة خفيفة الوزن المستخدمة.

المستقبل للأزياء الراقية

ويُؤمن قبيسي بأن عالم الأزياء الراقية في تطور مستمر، وأن على المصممين مواكبة هذا التطور من خلال الابتكار مع الحفاظ على بصمة المصمم. ويقول قبيسي: "أعتقد أن المستقبل للأزياء الراقية التي تُقدم مزيجًا من التقليد والابتكار، مع الحفاظ على لمسة المصمم الخاصة”.

للشباب أقول…

ويشجع قبيسي المصممين الشباب على استخدام التقنيات الحديثة بطريقة تخدم رؤيتهم الفنية، مؤكداً أهمية العمل الجاد والثقة بالنفس للنجاح. ويقول “تعكس الموضة في جوهرها معنى التميز بعيداً عن الصيحات الجديدة، لذلك فإن دور المصمم يتجاوز حدود ابتكار الأزياء ليقدم إبداعات تعكس الشخصية المتفردة وتحتفي بها، ما يتطلب متابعة أحدث التقنيات وتوظيفها بطريقة تخدم رؤية المصمم دون أن تسيطر عليها”. لهذا، ينصح قبيسي الشباب “بالبدء بخطوات بسيطة لتحقيق أهداف واقعية، ثم بخطواتٍ واثقة لبلوغ الأهداف الأكثر طموحاً”.

وتُمثل تشكيلة "سيمفونية الألوان" لربيع وصيف 2024 علامة فارقة في مسيرة سعيد قبيسي، حيث تجسد رؤية جديدة لأزياء راقية تُلبي احتياجات المرأة العصرية.