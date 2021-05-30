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إيلاف من لندن: نشر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وكاري سيموندز، اليوم الأحد، صورة زفافهما بعد أن عقد الزوجان قرانهما في حفل مفاجئ.

وتزوج رئيس الوزراء البالغ من العمر 56 عامًا، من السيدة سيموندز البالغة 33 عامًا، في حفل صغير بكاتدرائية ويستمنستر الكاثوليكية يوم السبت.

وتُظهر الصورة الصادرة عن مقر رئاسة الحكومة البريطانية 10 داونينغ ستريت، الزوجين وهما يحدقان في كل منهما في حديقة مقر الحكومة بعد الزفاف.

زي العروسين

وفي الصورة ترتدي السيدة سيموندز فستانًا أبيض طويلًا وعصابة رأس من الزهور، ويرتدي جونسون بدلة داكنة وربطة عنق زرقاء، مع زهرة بيضاء في عروة رأسه.

وقال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت، يوم الأحد: "تزوج رئيس الوزراء والسيدة سيموندس بعد ظهر أمس في حفل صغير بكاتدرائية وستمنستر. وسيحتفل الزوجان بزواجهما مع العائلة والأصدقاء الصيف المقبل".

ومن المفهوم أن السيدة سيموندز ستحمل لقب زوجها وستعرف باسم كاري جونسون.

وكان أفيد أن الزوجين أرسلا بطاقات "احفظ التاريخ" تخبر العائلة والأصدقاء بالاحتفاظ بـ 30 يوليو 2022 مجانًا للاحتفالات.

اتفاق الشراكة

وكان جونسون وسيموندر اتفقا على الشراكة خلال زيارتهما معا لجزيرة موستيك في أواخر عام 2019 ولديهما ابن يبلغ من العمر عامًا واحدًا اسمه ويلفريد.

وكانت تمت دعوة جميع الضيوف في اللحظة الأخيرة، ولم يشارك سوى عدد قليل من مسؤولي الكنيسة. وتزعم المصادر أن حتى مساعدي جونسون في رقم 10 لم يتم تبليغهم عن الحفل.

وترأس حفل عقد القران الأب دانيال همفريز الذي كان قام بتعميد ابن الزوجين ويلفريد البالغ من العمر سنة واحدة في العام الماضي وأعطاهم تعليمات ما قبل الزواج.

وتم إخلاء الكنيسة بعد وقت قصير من الساعة 1.30 بعد ظهر السبت مع إبلاغ الموظفين للزوار بإغلاق مفاجئ. وخرجت العروس - التي اختارت عدم ارتداء الحجاب التقليدي الخاص بالعرائس، من سيارة ليموزين بعد حوالي 30 دقيقة مرتدية فستان أبيض طويل.

يشار إلى أن جونسون والسيدة سيموندز أول زوجين غير متزوجين يعيشان في داونينغ ستريت، بعد أن انتقلا للعيش خلال شهر يوليو 2019.

الزواج الثالث

وهذا هو الزواج الثالث لرئيس الوزراء البريطاني، بعد أن تزوج لأول مرة في سن 23 من أليغرا موستين أوين في عام 1987، وكانا التقيا عندما كانا طلابا في جامعة أكسفورد.

وكان تم طلاقهما في عام 1993 بعد أن تبين أنه كان على علاقة مع صديقة الطفولة مارينا ويلر التي تزوجها في العام نفسه، لكنهما انفصلا في عام 2018، ولديهما ابنتان هما لارا ليتيس ، 26 عامًا ، وكاسيا بيتشيز، 22 عامًا ، وولدان ميلو آرثر ، 24 عامًا ، وتيودور أبولو ، 20 عامًا.

وكان لدى السيد جونسون علاقات مع ثلاث نساء خلال زواجهما الذي دام 25 عامًا. ولدى رئيس الوزراء أيضًا طفل خامس هي ستيفاني ماكنتاير من خلال علاقة مع المستشارة الفنية هيلين ماكنتاير.

يذكر أنه في عام 2013، اتضح خلال جلسة استماع في المحكمة أن السيد جونسون قد أنجب ابنة أثناء اتصال غير شرعي عندما كان عمدة لندن في عام 2009. وفي عام 2004، أقيل من منصبه في حزب المحافظين بسبب علاقة غرامية مع الصحفية بترونيلا وايت.