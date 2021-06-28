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بيروت: اطلقت ميليشيات موالية لايران مساء الاثنين قذائف مدفعية عدة على قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بشرق سوريا، من دون أن يسفر القصف عن ضحايا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ويأتي ذلك بعدما شنت الولايات المتحدة ليل الاحد الاثنين ضربات جوية على فصائل تدعمها ايران في العراق وسوريا ردا على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الاشهر الاخيرة ونسبتها واشنطن الى فصائل موالية لطهران.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق واشنطن، منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقعا واحدا في العراق.

وخلف القصف مساء الاثنين خسائر مادية وأعقبه تحليق في أجواء المنطقة لمقاتلات أميركية وأخرى للتحالف الدولي ضد الجهاديين الذي تقوده الولايات المتحدة.

حقل العمر النفطي

بدورها، تحدثت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن "استهداف القاعدة العسكرية لقوات الاحتلال الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي بالقذائف الصاروخية"، من دون أن تحدد مصدر القصف.

وردا على ذلك، استهدف التحالف الدولي "بالمدفعية الثقيلة" مدينة الميادين التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لايران في الريف الشرقي لدير الزور، وفق ما افاد مدير المرصد رامي عبد الرحمن فرانس برس.

وتُشكل ضربات الأحد ثاني هجوم أميركي مماثل على فصائل مدعومة من إيران في سوريا منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه. ففي شباط/فبراير، قتل أكثر من 20 مقاتلاً عراقياً في ضربات أميركية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق حصيلة للمرصد السوري.