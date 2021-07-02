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ايلاف من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في روما الجمعة مع نظيره الايطالي ماريو دراغي توسيع التعاون بين بلديهما في المجالات العسكرية ومكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال.

وخلال اجتماع الكاظمي مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في روما فقد اعرب عن تقديره للدور الإيطالي ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الارهابي والدعم المقدّم الى القوات العراقية في هذا الجانب وبيّن أن العراق يتطلّع الى دور أكبر لإيطاليا خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن العراق راغب بتوسعة التعاون العسكري مع إيطاليا، بما في ذلك جانب التدريب وتطوير العمل في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة تهريب الأموال والنشاطات المحظورة الأخرى، والإستفادة من تجربتها في هذا المجال.

وقال الكاظمي خلال الاجتماع إن العراق يرحب بدور أكبر للشركات والإستثمارات الإيطالية في العراق، خاصة في مجال البنى التحتية، وتسريع المشاورات الجارية لمشروع مد سكّة الحديد(البصرة-تركيا) الرابط بميناء الفاو معبرا عن الارتياح بتطوير التعاون مع الجانب الإيطالي في مجال صيانة السدود ومجال النفط والطاقة، والمجال الأكاديمي وقطّاع السياحة و الآثار فضلًا عن رغبة العراق بتفعيل النقل الجوي المباشر بين بغداد وروما.

ووجه الكاظمي دعوة الى نظيره الايطالي لزيارة بغداد حيث رحب بها ووعد بتلبيتها باقرب فرصة كما قال بيان صحافي للمكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة العراقية تابعته "ايلاف".

ومن جهته اكد المسؤول الايطالي دعم بلاده للعراق بكل ما يحتاجه من مجالات الاستثمار والاعمار والتدريب وغيرها من القطاعات.. واشاد بدور الحكومة العراقية الحالية في اعادة علاقات العراق الدولية وجهودها الكبيرة في التهدئة بالمنطقة .

وكان الكاظمي قد وصل الى روما مساء الخميس ضمن جولة اوروبية قادته لحد الان الى بروكسل ايضا حيث اجرى مباحثات هناك مع قادة حلف الناتو لتطوير التعاون العسكري وزيادة عدد قوات الحلف في العراق كما ناقش مع المسؤولين البلجيكيين التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد ومحاربة الارهاب واعمار المناطق العراقية المحررة من تنظيم داعش.