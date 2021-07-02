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إيلاف من لندن: أعطى كل من رئيس الوزراء البريطاني والمستشارة الألمانية أملا للبريطانيين ممن نالوا جرعتين من لقاح كورونا بالسفر إلى أوروبا لقضاء إجازتهم.

وتزور ميركل المملكة المتحدة في رحلتها الرسمية الأخيرة كمستشارة، وعقدت مؤتمرا صحفيا مشتركا مع بوريس جونسون في مقر إقامة رؤساء الحكومات البريطانيين الريفي في تشيكرز في مقاطعة باكينغهامشير.

واستقبلت الملكة اليزابيث الثانية، بعد ظهر الجمعة، ميركل في قلعة وندسور كجزء من زيارتها الرسمية للمملكة المتحدة.

وتستخدم الملكة إليزابيث القلعة كمنزل خاص، حيث تقضي عادةً عطلة نهاية الأسبوع ، وكمقر إقامة ملكي رسمي تتولى فيه واجبات رسمية معينة. وكان المنزل الملكي حصنًا لأكثر من 900 عام، وهو أكبر قلعة مأهولة في العالم.

رحلات خارجية

إذ ذاك، تحدث الزعيمان عن العلاقات التجارية وما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. حيث عرضت المستشارة الألمانية الأمل في رحلات خارجية خالية من الحجر الصحي لأولئك الذين يتعرضون لضربة مزدوجة.

وقالت ميركل إن الأشخاص الذين نالوا جرعتين يجب أن يكونوا قادرين على السفر من المملكة المتحدة إلى ألمانيا دون الحجر الصحي "في المستقبل المنظور".

اضافت أن بلادها "تراجع باستمرار" القيود المفروضة على سفر كورونا، بينما قال جونسون إنه يعتقد أنه تم إحراز تقدم بشأن هذه القضية.

السفر لألمانيا

ثم سُئلت المستشارة متى يتوقع البريطانيون الذين تناولوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا السفر إلى ألمانيا، فقالت إن ألمانيا تبنت قيودًا ردًا على صيغة دلتا، التي قالت إنها تنتشر الآن "بسرعة كبيرة" في بلدها.

وأضافت: "ولكن كما تعلمون، فإننا نراجع باستمرار قيود السفر الخاصة بنا ونعتقد أنه في المستقبل المنظور، سيتمكن أولئك الذين تلقوا لكمات مزدوجة ، وفقًا لتصنيفنا - ومن الواضح الآن أن بريطانيا منطقة عالية الإصابة - سيتمكنون من السفر مرة أخرى دون الاضطرار إلى الدخول في الحجر الصحي ".

تابعت: "في البداية لم تكن لدينا خبرة كبيرة في هذا البديل لكننا نتعامل معه، وهذه عملية تعلم مستمرة ... علينا أن نتكيف مرارًا وتكرارًا مع أحدث التطورات."

تغيير لهجة

يمثل هذا تغييراً في لهجة المستشارة ميركل، التي قالت الأسبوع الماضي إنها تريد من دول أخرى أن تحذو حذو ألمانيا من خلال فرض قيود أكثر صرامة على المسافرين في المملكة المتحدة بسبب المخاوف بشأن متغير دلتا، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند.

منذ مايو الماضي، مُنع المسافرون من المملكة المتحدة من دخول ألمانيا، باستثناء بعض الاستثناءات المحدودة. يجب على من يُسمح لهم بالدخول من المملكة المتحدة الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

مع ذلك، أعربت ميركل عن "قلقها البالغ" بشأن أعداد مشجعي كرة القدم الذين يحضرون مباريات بطولة أوروبا 2020 في استاد ويمبلي، وقالت إنها أوضحت ذلك خلال محادثاتها مع جونسون.

قالت: "لدينا في ألمانيا، عدد أقل من الناس يحضرون المباريات في استاد ميونيخ، لكن من الواضح أن الحكومة البريطانية ستتخذ قرارها الخاص، لكنني أشعر بقلق شديد إذا لم يكن الأمر أكثر من اللازم".

الاحداث الرياضية

وقال جونسون، من جانبه إن الأحداث الرياضية يتم افتتاحها "بطريقة حذرة للغاية ومنضبطة" وأن التطعيمات قد شكلت "جدارًا كبيرًا للغاية من المناعة" في المملكة المتحدة.

ومن المتوقع أن يعلن عن الخطوات الأخيرة نحو إنهاء الإغلاق في إنكلترا في الأيام القليلة المقبلة، مع احتلال السفر الدولي رأس جدول أعمال محادثات جونسون - ميركل.

تأتي المحادثات في أعقاب تقارير تفيد بأن نظام جوازات السفر في الاتحاد الأوروبي لا يعترف بجرعات لقاح أسترازينيكا المصنعة في الهند والمعروفة باسم كوفيشيلد Covishield.

وقال جونسون خلال المؤتمر الصحفي إنه "واثق للغاية" من أنه "لن يكون هناك مشكلة" للمسافرين الذين تلقوا جرعات من هذا النوع من اللقاح.

خمسة ملايين

ووفقًا للتقارير، تم إعطاء ما يصل إلى خمسة ملايين جرعة من لقاح AstraZeneca المنتج في الهند ويمكن التعرف عليه من خلال أرقام دفعة اللقاح 4120Z001 و4120Z002 و4120Z003.

وعلم أن تسع دول أوروبية - النمسا وألمانيا وسلوفينيا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإسبانيا وإستونيا وسويسرا، مستعدة لقبول النسخة الهندية الصنع من AstraZeneca jab.

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن الدول الأعضاء منفردة يمكن أن تسمح بدخول الأشخاص الذين تم تطعيمهم باللقاحات على قائمة منظمة الصحة العالمية للقاحات المعتمدة للاستخدام في حالات الطوارئ.

وأضاف "هذا هو الحال بالنسبة لكوفيشيلد التي لم يصرح لها بطرحها في السوق في الاتحاد الأوروبي".