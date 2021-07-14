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إيلاف من حائل: كشفت هيئة التراث السعودية، عن شواهد أثرية للملك البابلي "نابونيد" في منطقة حائل، تعود إلى منتصف القرن السادس قبل الميلاد.

وقالت الهيئة إن الاكتشاف الأثري يتكون من نقش على إحدى الصخور البازلتية يُجسد الملك البابلي ممسكاً بيده الصولجان، وأمامه عدد من الرموز الدينية، جنباً إلى جنب مع نص مسماري يصل العدد التقريبي لسطوره إلى 26 سطراً، ما يجعله "أطول نص كتابي" يُعثر عليه حتى الآن في المملكة.

ووجد علماء الآثار هذا الاكتشاف الأثري في محافظة الحائط في منطقة حائل في المنطقة الشمالية من البلاد، وقدروا أنه يعود إلى 540 قبل الميلاد. وأشارت هيئة التراث إلى أن المتخصصين التابعين لها يعملون الآن على دراسة وتحليل هذا الاكتشاف الهام. وقالت إن هذه الدراسة سيتم ربطها بالنتائج السابقة التي وقع توثيقها مؤخرا في شمال غربي المملكة.