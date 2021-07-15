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إيلاف من لندن: أندر طابع في العالم سيعود إلى بريطانيا لأول مرة منذ ما يقرب من 150 عامًا، ويتوقع أن يصل سعره إلى ما يزيد على 10 ملايين دولار (7.2 مليون جنيه إسترليني).

وصدر هذا الطابع العام 1856 في "غيانا" التي كانت مستعمرة بريطانية في هذا الوقت، وسمي "بريتش غيانا وان سنت ماغينتا c Magenta"، واستخدم بشكلٍ أساسي لتوصيل الصحف من بريطانيا إلى المستعمرة.

ويُعتقد أن الطابع 1c Magenta، التي أُطلق عليه اسم "موناليزا عالم الطوابع" هو أثمن عنصر من صنع الإنسان.

ونقل موقع قناة (سكاي نيوز) عن التاجر البارز ستانلي جيبونز الذي كان اشترى الطوابع مقابل 8.3 مليون دولار (6.2 مليون جنيه إسترليني) في مزاد في يونيو الماضي، قوله إن الغرام من الطابع يساوي 2.5 مليون مرة أكثر من الذهب عيار 24 قيراطًا.

سيتم عرض الطابع الثماني "الفريد من نوعه" في متجر ستانلي جيبونز بوسط لندن بعد وضعه في مجموعات في الولايات المتحدة لمدة 143 عامًا.

حماية قصوى



وستتم حماية العنصر عالي القيمة من خلال إجراءات أمنية صارمة ويتم الترحيب به بواسطة شاحنة مصفحة عند نقله جواً إلى مطار هيثرو. وسيتم بعد ذلك قفله في قبو قبل عرضه في إطار معد خصيصًا خالٍ من الأكسجين.

وقال غراهام شيركور، الرئيس التنفيذي لستانلي جيبونز: "إن غويانا 1 سي ماجنتا البريطانية هي حقًا الكأس المقدسة للطوابع. إنها حقًا فريدة من نوعها، ويسعدنا الترحيب بها مرة أخرى على الأراضي البريطانية حيث نأمل أن تبقى."

يبلغ مقاس الختم الطابع 29 مم × 26 مم، وكانت تمت طباعته باللون الأسود على ورق أرجواني ويتميز بسفينة بها ثلاثة صواري وشعار: "Damus Petimus Que Vicissim" والذي يترجم إلى "نحن نعطي ونتوقع في المقابل".

ويعتبر الختم الطابع الناجي الوحيد من مجموعة صغيرة مطبوعة في المستعمرة البريطانية السابقة، غيانا البريطانية - المعروفة الآن باسم غيانا - في عام 1856 ، بعد وصول سفينة من إنكلترا، يُعتقد أنها تحمل 50000 طابع، وصل منها 5000 فقط.



مشاركة الجميع



وقال ستانلي جيبونز إنه يأمل في إتاحة الطوابع لهواة الجمع من خلال مخطط ملكية مشتركة، مع بيع أسهم في اللوحات الرئيسية من 20 جنيهًا إسترلينيًا فقط.

وستسمح "الخطط الجريئة" للجميع "بامتلاك قطعة خاصة بهم من تاريخها الرائع".

وكان الختم معروضًا سابقًا في متحف سميثسونيان الوطني للطوابع في واشنطن العاصمة، على سبيل الإعارة من مصمم الأحذية الأميركي، ستيوارت ويتسمان.

ومن بين المالكين السابقين أيضًا الحكومة الفرنسية والمحسن السابق جون دو بونت، الذي أدين بقتل المصارع الأميركي الحاصل على الميدالية الذهبية الأولمبية ديفيد شولتز ، كما تم تصويره العام 2014 في فيلم فوكس كاتشر - Foxcatcher.

ويُعتقد أن الختم قد تم استخدامه لتسليم صحيفة تم نسيانها حتى تم العثور عليها من قبل تلميذ اسكتلندي في العام 1873 عاش في غيانا البريطانية، وباع لويس فيرنون فوغان ، 12 عامًا ، العنصر إلى جامع محلي مقابل ستة شلنات.

مسار تاريخي



وتم تمرير الطابع من خلال هواة جمع الطوابع قبل أن يكتشفه الكونت فيليب لا رينوتيير فون فيراري في باريس، الذي كرس حياته لجمع الطوابع وجمع أكبر وأشمل مجموعة في التاريخ حتى توفي بنوبة قلبية عام 1917 تاركاً طوابعه "بفخر وفرح لوطني الألماني".

واستولت فرنسا على المجموعة من برلين في عام 1920. وباعت الطوابع في مزاد علني مع اقتطاع عائدات تعويضات الحرب في ألمانيا.

وحضر المزاد وكلاء أعظم جامعي الأعمال الفنية في العالم، بمن فيهم ملك إنكلترا جورج الخامس، وملك رومانيا كارول الثاني. كان العارض الفائز، الذي سجل رقماً قياسياً عالمياً لطابع واحد، رجل الصناعة آرثر هند، الذي جمع ثروته في الولايات المتحدة من صناعة أقمشة التنجيد.

وتعززت شهرة هذا الطابع لدى المهتمين بجمع الطوابع نظرا لأهمية الأشخاص الذين امتلكوا الطابع لفترات طويلة، بالإضافة الى ندرته فهو الوحيد من نوعه.

وتم بيع الطابع في عام 1980 مقابل مبلغ قياسي بلغ 935 ألف دولار لمزايد مجهول، تم الكشف عنه لاحقاً باسم جون دو بونت، المليونير غريب الأطوار، والرياضي وجامع الطوابع المتفاني.

