قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أعلن رئيس الوزراء البريطاني عن قوانين مشددة ضد الكراهية العنصرية كما هدد بفرض غرامات على منصات التواصل ذات المحتويات التي تحض عليهما.

واليوم الأربعاء، قال بوريس جونسون خلال اجتماع بممثلي شركات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وسنابتشات ونك توك وانستغرام، إنه إذا فشلت الشركات في إزالة المحتوى المسيء، فإنها ستواجه غرامات تصل إلى 10 في المائة من إيراداتها العالمية، ونعلم أن لديها التكنولوجيا للقيام بذلك.

لكن السياسيين المعارضين وصفوا هذه التحركات بأنها غير كافية ومتأخرة للغاية عندما هاجموا تاريخ جونسون العنصري في حياته السابقة كصحفي، عندما وصف الأفارقة ذات مرة بعبارات مسيئة. وشبّه المرأة المسلمة المحجبة بـ"صناديق البريد".

وقال جونسون يوم الأربعاء إن تصريحاته السابقة "حرفت من سياقها".



الاساءة العرقية



كما أعلن جونسون أمام مجلس العموم أن القوانين التي تحظر تواجد مثيري الشغب في ملاعب كرة القدم في إنكلترا ستشمل أيضًا تلك التي تستهدف الإساءة العرقية للاعبين على الشبكات الاجتماعية.

يأتي هذا التعديل على القوانين بعد إهانات عنصرية ضد ثلاثة لاعبين سود في منتخب إنجلترا بعد خسارتهم نهائي كأس أوروبا أمام إيطاليا الأحد الماضي.

وقال جونسون للبرلمان خلال جلسة (أسئلة رئيس الوزراء": "ما نقوم به اليوم هو اتخاذ خطوات عملية لضمان تغيير نظام كرة القدم الخاص بمعاقبة الناس ، بحيث إذا كنت مسؤولاً عن الإساءة العنصرية عبر الإنترنت من قبل لاعبي كرة القدم ، فلن تذهب إلى اللعبة"

وكان تم وضع القواعد في عام 1989 لمنع مثيري الشغب الإنجليز المعروفين من التسبب في مشاكل في مباريات الذهاب والإياب، وتدير هيئة قوانين حظر كرة القدم.

مقاضاة المعتدين



ومن جانبها، أقرت الدولة للشؤون الداخلية فيكتوريا أتكينز لمجلس العموم "حيث ابت وزيرة الداخلية بريتي باتيل عن الجلسة"، التي تتولى إدارتها مسؤولية مجموعة قوانين الحظر، بأن استخدام هذه القوانين لمقاضاة المعتدين الذين غالبًا ما يكونون خارج البلاد سيكون "معقدًا".

وأضافت: "لكننا نود العمل مع أندية كرة القدم وغيرها للتأكد من أن هذه القوانين تتمتع بالسلطة التي نريدها جميعًا".

وتزامنا، قالت شرطة مانشستر الكبرى إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 37 عامًا للاشتباه في ارتكابه انتهاكات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد لاعبين إنجليز. يعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة أقصاها سنتين أو غرامة مالية غير محدودة.

تتعرض الحكومة لضغوط كبيرة لمعالجة هذه القضية، حيث تم إطلاق عريضة عبر الإنترنت يوم الإثنين تطالب بفرض حظر مدى الحياة على المعتدين العنصريين الذين يشاركون في المباريات، سواء عبر الإنترنت أو خارجها، وحصدوا أكثر من مليون توقيع.

وكان رئيس الوزراء اشتبك مع زعيم حزب العمال السير كير ستارمر خلال جلسة مجلس العموم، بشأن موقفه من المنتخب الوطني و"الركوع على الركبة" قبل المباريات.

مناهضة العنصرية



وهاجم زعيم حزب العمال السيد جونسون، مطالبًا بمعرفة ما إذا كان يأسف لوصم سياسة "لفتة" رمز مناهضة العنصرية.

وأبدى سخرية من أن رئيس الوزراء كان يركز على خوض "حرب ثقافية" لكنه أدرك الآن أنه كان في "الجانب الخطأ"، مع غضبه من أكثر من ألف تغريدة عنصرية استهدفت الثلاثي الذي أهدر ركلات الترجيح في نهائي اليورو.

وأجاب السيد جونسون: "أكرر أنني أدين تمامًا وأكره التدفقات العنصرية التي رأيناها ليلة الأحد خلال مبارى إنكلترا مع ايطاليا، ولذا فإن ما نفعله اليوم هو اتخاذ خطوات عملية لضمان تغيير نظام أوامر حظر كرة القدم، بحيث إذا أنت مذنب بارتكاب إساءة عنصرية على الإنترنت للاعبي كرة القدم، فلن تذهب إلى المباراة ، لا إذا كان الأمر كذلك ، لا لكن ، لا استثناءات ولا أعذار".

ودافع جونسون عن تصريحات وزيرة الداخلية بريتي باتيل بشأن أخذ الركبة، قائلاً إنها كانت تحارب العنصرية "طوال حياتها" بينما كانت تسعى أيضًا إلى اتخاذ "خطوات عملية لتعزيز قضية السود والأقليات العرقية".



محاكمة ناشري الانتهاكات



وإلى ذلك، تم الكشف اليوم الأربعاء، عن أن اتحاد الكرة سيسأل اللاعبين بوكايو ساكا وماركوس راشفورد وغادون سانشو عما إذا كانوا يريدون محاكمة أي ممن نشروا انتهاكات عنصرية، وسيتم نقل وجهات نظرهم إلى ضباط التحقيق.

وقد تستمر الشرطة والنيابة العامة في توجيه الاتهامات إلى المشتبه بهم حتى لو كان لاعبو كرة القدم لا يريدون المضي قدمًا في القضايا الجنائية.

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH) إن Instagram قد أزال ستة حسابات فقط من أصل 106 حسابات أبلغ عنها المستخدمون لإرسالها إساءة عنصرية للاعبين.

جاء ذلك عندما تم القبض على مدرب كرة قدم للأطفال من ورشيسترشاير الليلة الماضية للاشتباه في تحريضه على الكراهية العنصرية. وكان نيك سكوت، 50 عامًا، قد نفى سابقًا نشر تغريدات عنصرية عن ماركوس راشفورد، مدعيا أن حسابه قد تعرض للاختراق.

وتحقق الشرطة بشكل منفصل في مزاعم قدمها موظف في شركة Savills تفيد بأن حسابه على تويتر، قد تم اختراقه بعد أن قام وكيل العقارات الراقي بتعليقه بسبب تغريدة عنصرية شنيعة نُشرت عن لاعبي كرة قدم سود في إنكلترا.