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جنيف: دانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الأطفال بشدة الجمعة "قتل" المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما أطفالا، موضحة إن 75 طفلا قتلوا واحتجز حوالى ألف آخرين بشكل تعسفي منذ ذلك الانقلاب الذي وقع في شباط/فبراير الماضي.

وقال ميكيكو أوتاني رئيس اللجنة في بيان إن "أطفال بورما محاصرون ويتعرضون لخطر خسائر فادحة في الأرواح نتيجة الانقلاب العسكري".