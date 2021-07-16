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إيلاف من لندن: حذر مسؤول طبي كبير من أن المملكة المتحدة "لم تخرج من المأزق بعد" عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا ويتعين الحذر حين يبدأ موعد إنهاء معظم القيود يوم الاثنين المقبل.

قال البروفيسور كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنكلترا إن عدد الأشخاص في المستشفى المصابين بكورونا COVID-19 يتضاعف كل ثلاثة أسابيع ويمكن أن يصل إلى "أرقام مخيفة للغاية" إذا استمر هذا الاتجاه.

وقال في ندوة عبر الإنترنت استضافها متحف العلوم: "لا أعتقد أننا يجب أن نقلل من حقيقة أننا يمكن أن نقع في المشاكل مرة أخرى بسرعة مفاجئة".

وأضاف: "ورغم أننا لم نخرج تماما من الحالة، لكننا في حالة أفضل بكثير بسبب برنامج اللقاحات والأدوية ومجموعة متنوعة من الأشياء الأخرى".



طريق طويل

وأكد البروفيسور ويتي: "وفي حين ما زال أمامنا طريقا طويلا للجري في المملكة المتحدة، فان الأمر يحتاج إلى أبعد من ذلك على مستوى العالم."

وقال كبير الأطباء إن الشيء الرئيسي بعد 19 يوليو هو "أن نتعامل في العودة الى الحياة تدريجيا وببطء شديد"، مضيفًا أنه يتوقع أن يستمر معظم الناس في اتخاذ الاحتياطات.

وردا على تعليقات البروفيسور ويتي، قالت لوسي فريزر، المحامية العامة في إنكلترا وويلز، لشبكة (سكاي نيوز): "بالطبع، إذا وصلنا إلى موقف يكون فيه هذا غير مقبول ونحتاج إلى إعادة القيود فيه ، فهذا بالطبع شيء سنفعله".

وبالنظر إلى المستقبل، قال البروفيسور ويتي إنه في المدى المتوسط ، يمكن أن يتحول كورونا COVID-19 إلى "متغير لقاح الهروب" ويمكن أن يأخذ المملكة المتحدة "بعض الطريق إلى الوراء" أو لنقل إلى أسوأ أيام الوباء.



سلاح العلم

وأضاف: "كلما ابتعدنا في الوقت المناسب، كلما زادت الأدوات المتاحة لدينا من العلم، قل احتمال حدوث ذلك، لكن لا يمكنك استبعاد هذا الاحتمال تمامًا من على الطاولة" ، وتابع: "لكن كما نعلم، قام العلم بعمل رائع حتى الآن وسيواصل القيام بذلك."

يشار إلى أن تعليقات البروفيسور ويتي تأتي غداة تصريحات لرئيس الوزراء بوريس جونسون، قال فيه إنه من "المحتمل للغاية" أن يكون أسوأ الوباء قد انتهى"، وجاء التصريحات في اليوم الذي سجلت فيه المملكة المتحدة أكبر عدد من الحالات اليومية منذ ستة أشهر.

وحث رئيس الوزراء الناس على عدم "إلقاء الحذر في مهب الريح" عندما تنتهي معظم القيود القانونية في إنكلترا يوم الاثنين، حيث أقر بأنه سيكون هناك المزيد من حالات الدخول إلى المستشفيات والوفيات في "الأيام والأسابيع الصعبة المقبلة".



تزايد الاصابات

تظهر أحدث الأرقام أنه كان هناك 48553 حالة إصابة أخرى بكورونا، حتى الساعة 9 صباحًا يوم الخميس. وتوفي 63 شخصًا آخر في غضون 28 يومًا من اختبار الفيروس.

وتم تسجيل ما مجموعه 49 حالة وفاة يوم الأربعاء، مما يجعل هذه الزيادة أعلى زيادة يومية منذ 26 مارس.

وقال جونسون مؤخرًا إن الحالات اليومية قد تصل إلى 50.000 بحلول يوم الإثنين، بينما تحدث وزير الصحة ساجد جاويد عن أن عدد الحالات تجاوز 100.000 هذا الصيف.

لكن في حديثه يوم الخميس، قال إن نجاح برنامج التطعيم في المملكة المتحدة، الذي شهد حصول أكثر من ثلثي البالغين على جرعتين، يعني أن الحكومة يمكن أن تمضي قدمًا في الخطوة الرابعة من خارطة الطريق الخاصة بها بعيدًا عن القيود.

وقال رئيس الوزراء: "إذا توخينا الحذر وإذا واصلنا احترام هذا المرض وخطره المستمر، فمن المحتمل جدًا - يتفق جميع العلماء تقريبًا على هذا - أن أسوأ الوباء أصبح وراءنا".



أيام صعبة

وخلص جونسون إلى القول: "هناك أيام وأسابيع صعبة قادمة حيث نتعامل مع الموجة الحالية من متغير دلتا وسوف يكون هناك للأسف المزيد من العلاج في المستشفى والمزيد من الوفيات ولكن مع كل يوم يمر، وعلينا أن نبني جدارًا أعلى من المناعة المكتسبة من اللقاح."

سيشهد رفع معظم قواعد فيروس كورونا يوم الاثنين أن يسعى الوزراء إلى تحويل التركيز من الإملاءات الحكومية إلى الأشخاص الذين يزنون المخاطر ويتخذون قراراتهم بأنفسهم.

إرشادات

وتم نشر مجموعة من الإرشادات قبل 19 يوليو، ولكن تم اتهام الحكومة بإرسال "رسائل مختلطة" إلى الأفراد والشركات حول ما يجب عليهم فعله بعد ذلك التاريخ، لا سيما فيما يتعلق بأقنعة الوجه.

وعلى الرغم من المتطلبات القانونية لارتداء أقنعة الوجه في وسائل النقل العام وفي المتاجر التي يتم رفعها، فإن التوجيهات الصادرة يوم الأربعاء للشركات تنص على أن الحكومة ما زالت "تتوقع وتوصي بأن يستمر الناس في ارتداء غطاء الوجه في الأماكن المزدحمة والمغلقة".

وقال النقاد إن المبادئ التوجيهية هي "وصفة للفوضى"، لكن رئيس الوزراء قال إن الشركات "قادرة تمامًا" على فهم التوجيهات الجديدة بشأن أغطية الوجه والمبادئ التوجيهية. وقال "إننا نبتعد عن الإكراه القانوني لكننا نقول إن الوباء لم ينته بالطبع وللأسف على الناس أن يظلوا حذرين".



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