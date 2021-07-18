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بومباي: أعلنت السلطات الهندية الأحد أن 23 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في سقوط جدار على منازل وانهيار للتربة ناجم عن هطول أمطار غزيرة موسمية في مومباي بغرب البلاد.

في شيمبور الضاحية الشرقية لبومباي، سقطت شجرة اقتلعتها الرياح على جدار انهار فوق العديد من المنازل، حسب إدارة التصدي للكوارث الطبيعية.

انهيار للتربة

وأضاف المصدر نفسه أنه تم انتشال جثث 17 شخصا من تحت الأنقاض، موضحا أن عمليات البحث مستمرة.

وفي ضاحية فيكرولي (شمال شرق) قتل ستة أشخاص في انهيار للتربة طال خمسة منازل.

والأمطار الموسمية التي تهطل بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر أساسية للحياة والزراعة في شبه القارة الهندية لكنها تسبب كل عام أضرارا جسيمة وسقوط مئات القتلى في هذه المنطقة من العالم التي يسكنها خُمس البشرية.

وتأثرت بومباي حيث يعيش عشرون مليون نسمة بأمطار غزيرة منذ السبت.

وعبّر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة عن تعازيه وأعلن أنه سيتم دفع تعويضات لأسر الضحايا.