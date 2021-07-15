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برلين: أعلنت الشرطة الألمانية الخميس أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وفُقِد أكثر من خمسين آخرين في أمطار غزيرة وفيضانات ضربت غرب ألمانيا وجرفت ستة منازل.

وقال متحدث باسم شرطة كوبلنتس إن "العديد" من المفقودين كانوا على أسطح المنازل التي جرفتها المياه في بلدة شولد التي تقع في رينانيا شمال فيستفاليا التي تضم أكبر عدد من السكان في ألمانيا والأكثر تضرراً من الأمطار التي أدت إلى ارتفاع مستويات مياه الأنهار واقتلعت أشجاراً وأغرقت الطرق والمنازل بالمياه.



هذا وتشير مواقع إخبارية عدة لازدياد عدد الضحايا جراء العاصفة الجارفة بفغزارة الأمطار





(المياه غمرت وسط مدينة هاغن غربي ألمانيا بعد هطول أمطار غزيرة على أجزاء من البلاد)