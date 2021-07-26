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قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة لا تنوي رفع قيود السفر الخاصة بكوفيد 19 لغير الأمريكيين.

ويأتي القرار وسط ضغوط من شركات الطيران وجماعات الضغط في صناعة السياحة لرفع الحظر الشامل قبل نهاية موسم السفر الصيفي.

وقال المسؤول إن القرار كان بسبب ارتفاع عدد الإصابات وقابلية انتقال سلالة دلتا من فيروس كورونا والتحذير الأخير من السفر إلى بريطانيا.

وتستمر الحالات في الولايات المتحدة في الارتفاع، خاصة بين غير الملقحين.

وصرح مسؤول أمريكي، لم يذكر اسمه، للصحفيين بالبيت الأبيض يوم الاثنين بأنه "بالنظر إلى ما وصلنا إليه اليوم مع متحور دلتا، ستبقي الولايات المتحدة على قيود السفر الحالية في هذه المرحلة".

وأضاف "الحالات تتزايد هنا في البلاد، لا سيما بين أولئك الذين لم يتلقوا اللقاح ويبدو أنه من المرجح أن تستمر في الزيادة في الأسابيع المقبلة."

وفرضت الولايات المتحدة قيود السفر بسبب كوفيد 19 لأول مرة على الصين في يناير/كانون الثاني 2020.

ومنذ ذلك الحين، توسع الحظر الأمريكي ليشمل المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا بريطانيا مؤخرًا، ومجموعة دول شنغن المكونة من 26 دولة في أوروبا، والبرازيل وأيرلندا والهند وإيران وجنوب إفريقيا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت كندا أنه سيتم السماح للأمريكيين الذين تم تلقيحهم بالزيارة اعتبارًا من 9 أغسطس/آب.

وعلى الرغم من ذلك، قالت الولايات المتحدة إنها ستبقي حدودها مغلقة أمام كندا والمكسيك حتى 21 أغسطس/آب على الأقل.

وأضاف مسؤول البيت الأبيض أن "الإدارة تتفهم أهمية السفر الدولي وهي تؤكد رغبتها في إعادة فتح السفر الدولي بطريقة آمنة ومستدامة".

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن متحور دلتا شديد العدوى يمثل الآن 80٪ من جميع الحالات في الولايات المتحدة.

ويوم الخميس، قال مدير مركز السيطرة على الأمراض، روشيل والينسكي، إن المعدل الأسبوعي للإصابات الجديدة قفز بنسبة 53٪ في الأسبوع السابق.

وتباطأت معدلات التلقيح في الولايات المتحدة منذ أن بلغت ذروتها في الربيع. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن جميع الإصابات الجديدة تقريبًا تظهر بين غير الملقحين، وقد بدأوا في الإشارة إلى كوفيد 19 على أنه "جائحة غير محصنين".

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اعتبارًا من منتصف سبتمبر/أيلول ، سيُطلب من جميع العاملين في بلدية مدينة نيويورك، بما في ذلك رجال الإطفاء وضباط الشرطة والمعلمين، أخذ اللقاح.

أصدرت أكثر من 50 مجموعة رعاية صحية أمريكية بارزة بيانًا مشتركًا يدعو إلى مطالبة العاملين في مجال الرعاية الصحية بأخذ التلقيح.

قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن بعض الأشخاص الذين يعانون من الحالة المعروفة باسم "كوفيد طويل الأمد" قد يتأهلون للحصول على مساعدة الإعاقة.

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